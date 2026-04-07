Prendi il caffè con noi su Radio TuttoNapoli: dalle 9 c'è il "Bar di TuttoNapoli"
Live quest'oggi dalle 8 alle 19, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno Tutto Napoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.
Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Christian Marangio e Davide Baratto. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica
Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro