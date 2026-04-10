Parma-Napoli, ancora niente Alisson! Sky: va verso un’altra panchina, le ultime

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Secondo quanto riportato, Alisson Santos dovrebbe partire ancora dalla panchina, confermando una gestione prudente del giocatore da parte dello staff tecnico.

Arrivano le ultime indicazioni da parte della redazione di Sky Sport sulle possibili scelte di Antonio Conte per la prossima sfida del Napoli contro il Parma. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare, Alisson Santos dovrebbe partire ancora dalla panchina, confermando una gestione prudente del giocatore da parte dello staff tecnico.

Ritorni importanti in attacco

Buone notizie invece per quanto riguarda il reparto offensivo: Rasmus Hojlund e Matteo Politano sono pronti a tornare titolari contro il Parma. Una scelta che potrebbe garantire maggiore dinamismo e pericolosità in avanti, con Conte intenzionato a puntare su soluzioni già collaudate per dare continuità ai risultati positivi della squadra. In difesa confermato davanti a Milinkovic-Savic il terzetto di mancini schierato contro il Milan, Juan Jesus-Buongiorno-Olivera.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.