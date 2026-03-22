Radio Tutto Napoli anche di domenica, il palinsesto di oggi: live dalle 11

vedi letture

Radio TuttoNapoli non si ferma mai. La prima radio tematica sul Napoli anche di domenica vi accompagna per raccontarvi tutto dopo la vittoria di Cagliari. Oggi il palinsesto inizierà alle 11 con Domenica azzurra con il direttore Antonio Gaito e Giovanni Gambardella. Poi alle 13 sarà il turno con Domenica sport con Antonino Treviglio e Antonio Noto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android