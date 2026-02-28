Vivi Verona-Napoli su Radio Tutto Napoli: live dalle 16.30 con ampio pre e post-partita!
Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 16.30 partirà la lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo e l'inviato Christian Marangio e tutti i nostri opinionisti con le reaction durante la gara e poi l'ampio post-partita con pagelle e tutte le dichiarazioni ed i commenti. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro