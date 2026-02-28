Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte rilancia Meret! Novità sulle fasce
Sono note le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. In casa Napoli confermate le indiscrezioni: c'è Meret in porta e non Milinkovic-Savic. Davanti confermato il tridente con Vergara e Alisson Santos alle spalle di Hojlund. In mediana ancora Lobotka ed Elmas, con Politano che vince il ballottaggio a destra e Spinazzola quello a sinistra. Di seguito i due schieramenti.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco
Allenatore: Antonio Conte
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro