Video L'ex Sepe: "Scudetto? Da tifoso ci spero, ma da uomo di calcio penso sia quasi impossibile"

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"Da ex direi equilibrio, ma da tifoso dico Napoli. Se giocassi nel Parma sarebbe diverso, ma oggi è così".

Luigi Sepe, ex portiere di Napoli e Parma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Parma-Napoli? Arrivano entrambe da risultati positivi: il Parma da un ottimo pareggio a Roma contro la Lazio, il Napoli da una vittoria che l’ha rilanciato anche in classifica. Sarà una gara complicata: il Parma è giovane, spensierato, con un allenatore che propone buon calcio. Il Napoli invece è una squadra ‘marchiata’ Conte, molto organizzata e difficile da affrontare. Mi aspetto una bella partita".

Chi sceglierebbe tra Meret e Milinkovic-Savic?

"Ho una mia preferenza, ma conta poco: non vivo gli allenamenti. Posso dire che Alex Meret è un ottimo portiere, così come Vanja Milinković-Savić. Per caratteristiche preferisco Meret, scuola italiana, ma Conte ha fatto le sue scelte e i risultati gli danno ragione".

Quanto è cambiato il ruolo del portiere?

"Oggi il portiere deve saper giocare con i piedi, stare alto, partecipare alla manovra. Non basta più parare. Se non hai queste qualità fai fatica, mentre chi aiuta la squadra anche in costruzione fa la differenza".

Il Napoli può ancora credere allo Scudetto?

"Da tifoso ci spero sempre, finché la matematica lo permette. Ma da uomo di calcio penso sia quasi impossibile. Il Napoli però deve provarci fino alla fine e difendere il secondo posto".

Quanto le è rimasto il Parma dentro?

"Tantissimo, è una piazza a cui sono molto legato. Ho tanti amici lì, sono stato benissimo. È una realtà ideale per crescere ad alto livello".

E domenica per chi tifa?

"Da ex direi equilibrio, ma da tifoso dico Napoli. Se giocassi nel Parma sarebbe diverso, ma oggi è così".

Su Conte e il futuro?

"Mi auguro resti a Napoli. In Nazionale servirebbe uno come lui, ma è un allenatore che vive il campo ogni giorno. Non è semplice adattarsi a un ruolo diverso. Spero possa continuare il suo lavoro e vincere ancora".