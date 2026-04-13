Podcast Ballotta: "Bisognava fare di più! Alisson prima e togliere peso offensivo non è servito"

vedi letture

Marco Ballotta, ex portiere, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "La partita è stata subito condizionata dal gol subito dopo pochi secondi. Andare sotto così presto cambia tutto. È chiaro che i valori in campo erano diversi, ma oggi non è facile vincere contro nessuno, soprattutto contro una squadra organizzata come il Parma. Il Napoli poteva e doveva fare qualcosa in più, ma quel gol iniziale ha inciso molto sull’andamento della gara".

Il piano gara del Parma era prevedibile: il Napoli poteva fare scelte diverse?

"Il Parma ha fatto la sua partita, mettendo in campo le proprie caratteristiche difensive. Sapeva che affrontare il Napoli a viso aperto sarebbe stato rischioso. A posteriori è facile dire cosa non ha funzionato, ma probabilmente servivano soluzioni diverse, magari sfruttando di più i cross e il gioco aereo. Contro una difesa così chiusa, trovare spazi è complicato".

Alisson Santos dall’inizio poteva essere una chiave?

"È sempre difficile dirlo dopo. Conte aveva in mente una partita diversa. Però, quando vedi che le cose non funzionano, puoi anche cambiare in corsa. Forse bisognava intervenire prima, cercando alternative più efficaci".

Il Napoli ha perso qualcosa togliendo peso offensivo nel finale?

"Sì, può essere. In certe partite avere una presenza forte in area può aiutare, soprattutto quando giochi molto con i cross. Sono dettagli che a volte fanno la differenza".

Sul momento del calcio italiano e della Nazionale, cosa non va?

"Non è più un caso se arrivano certe delusioni. Rispetto a vent’anni fa ci sono meno campioni e meno scelta in ogni ruolo. Bisogna cambiare qualcosa a livello di sistema, non è solo una questione di allenatore. Serve una riforma profonda, con persone competenti che sappiano prendere decisioni concrete".

Il calcio di oggi è peggiorato rispetto al passato?

"Non amo fare paragoni, ma se un quarantenne fa ancora la differenza significa che qualcosa non torna. Una volta c’era più livello medio. Oggi bisogna interrogarsi e capire dove intervenire".

Cosa fa oggi Marco Ballotta?

"Alleno i portieri e lavoro con i ragazzi in una squadra dilettantistica. Cerco di trasmettere la mia esperienza, anche se il calcio è cambiato molto. I giovani vedono modelli diversi e spesso sbagliati, ma è importante dare loro un indirizzo corretto".