Chiariello: "Conte responsabile del pari di Parma! Tra le sue peggiori partite"

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"Lasciare il pareggio a Parma è delittuoso, una squadra che pensa solo a difendersi".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Napoli e Parma, che dà una brusca frenata ai sogni scudetto degli azzurri: "Il Napoli non innesta la sesta e spegne la fiammella. È evidente che doveva vincerle tutte ed era quasi impossibile, sarebbe stato il record della storia, ma lasciare quattro punti al Parma in due partite di campionato è delittuoso, una squadra che pensa solo a difendersi.

Pareggio che sa di sconfitta. E' un pareggio amaro perché a Parma vincemmo un scudetto per errori altrui più che per meriti nostri. Non vincemmo neanche l'anno scorso. Ma quest'anno ce lo siamo scuciti da soli con una partita insipita e brutta, un primo tempo inguardabile. Ma perché dobbiiamo giocare con i Fab Four che hanno dimostrato che insieme non producono un granché? Perché questo ostracismo ai giovani? Perchè non farli giocare che hanno l'argento vivo addosso? Che hanno voglia di saltare l'uomo e tirare. Alisson ha fatto delle sciocchezza ciclopiche, ma almeno ha tirato in porta, ci ha provato, uno dei pochi.Possiamo sempre affidarci a provvidenza McTominay?

Io di questa partita ho da dire solo le peggio cose. Perche è non si gioca così una partita, se vuoi difendere uno scudetto sulla maglia fino all'ultima giornata. Il Napoli aumenta il vantaggio sul Milan che è franato, ma poteva blindare il secondo posto e poteva attaccare ancora l'Inter come pressione. L'Inter va sul velluto, stasera può anche perdere a Como, se ne frega. Ha un vantaggio così enorme che il Napoli le ha lasciato ed è un peccato. Ci saremmo divertiti, non avremmo vinto lo scudetto ma avremmo visto un grande finale di campionato. Adesso questa pareggio ci toglie anche la fiammella. Ed è un pareggio che secondo me ha un responsabile, questa volta lo devo dire: si chiama Antonio Conte. Perchè le scelte di oggi di Conte non mi hanno convinto per niente, sono scelte conservative. Ma quando è il momento del coraggio, bisogna averlo se no, non te cocchi che 'e femmene belle, come si dice a Napoli. Il tatticismo, ha detto De Laurentiis, in Italia è la rovina del calcio. E' il momento quando bisogna vincere, stai sul velluto, il Milan è franata, il secondo posto ce l'hai. Vattela a giocare la partita! E' invece no! Oggi è stato uno sperpetuo, per me questa partita è tra le peggiori della gestione Conte di sempre!".