Ultim'ora Conte-Italia, Rai: prima scelta se sale Malagò! 3 nomi per sostituirlo, altri 4 da scartare

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Il futuro della panchina del Napoli è sempre più legato alle mosse della FIGC: Conte sarà il primo ad essere contattato da Malagò.

Il futuro della panchina del Napoli è sempre più legato alle mosse della FIGC. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato al Tg Sport Rai, Giovanni Malagò, candidato alla presidenza federale, avrebbe già individuato in Antonio Conte la prima scelta per la Nazionale. “È Conte la primissima scelta, il primo allenatore che contatterebbe in caso di elezione, con Allegri come alternativa”, viene riferito. In caso di addio, Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe: “I rapporti personali tra i due sono ottimi”.

Se Conte va in Nazionale, chi al suo posto?

Il Napoli, infatti, si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. “Sono esclusi Fabregas, Farioli, Maresca e Palladino, mentre restano in lista Italiano e Thiago Motta”. Attenzione anche alla pista Roberto Mancini: “È pronto a tornare in Italia e convinto di poter portare il Napoli in alto anche in Champions”. Tutto, però, dipenderà da Conte e dalla possibile elezione di Malagò.