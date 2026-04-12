Del Genio boccia Conte. Le pagelle: "Sbaglia formazione e lo ammette. Basta Fab4!"

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"Sbaglia la formazione iniziale: tre mancini dietro che prima o poi poteva pagare ed è arrivato il momento che l'ha pagata".

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha stilato le sue pagelle per Parma-Napoli 1-1:

"Milinkovic-Savic 5,5 - Sul gol nessuna responsabilità. Mezzo punto in meno per un’uscita inutile: c’erano già i compagni e la linea non era alta. Esce fuori tempo, gli va bene ma il rischio era enorme: se il rimpallo fosse stato sfavorevole, porta vuota.

Juan Jesus 4,5 - Non può giocare in quella posizione (e non è nemmeno colpa sua). Errori in appoggio e poca qualità col piede “sbagliato”. Messo in difficoltà costante: alla fine paga.

Buongiorno 6,5 - Buona partita, con diversi anticipi e sicurezza nel giro palla. Ormai su livelli costanti.

Olivera 7 - Grande forma. Accompagna bene l’azione e in difesa è tra i più affidabili. Da centrosinistra nella difesa a tre sembra aver trovato il suo ruolo ideale.

Politano 5,5 - Qualche cross sbagliato e un’occasione sciupata. Prestazione sottotono.

Lobotka 6,5 - Il migliore a centrocampo. Gestione pulita, anche a un tocco. Bene nella costruzione fino alle ultime fasi.

Anguissa 5,5 - Fa fatica. Può trovare lo spunto o il gol, ma nel palleggio è più lento e meno verticale rispetto ad altri.

Spinazzola 5,5 - Non salta mai l’uomo e non riesce a incidere con le sue classiche giocate interne.

McTominay 7 - Determinante. Forza e capacità di risolvere situazioni difficili. Sempre decisivo, soprattutto da centrocampista centrale.

De Bruyne 6,5 - Inizio con qualche errore tecnico, poi cresce molto e diventa fondamentale nella costruzione.

Hojlund 5,5 - Prestazione opaca, ma attenuata dalle condizioni fisiche. Utile comunque nella sponda per il gol.

Beukema 6 - Pulito e ordinato. Fa il suo senza strafare.

Alisson Santos 6 - Atteso troppo. Qualche spunto interessante, ma poco lucido nelle conclusioni. Meglio vederlo dall’inizio.

Elmas s.v. - Troppo poco tempo per incidere. Elmas vicino al gol, ma senza voto.

Antonio Conte 5 - Sbaglia la formazione iniziale: tre mancini dietro che prima o poi poteva pagare ed è arrivato il momento che l'ha pagata. Si vedeva che era a rischio quella scelta e l'ha pagata con Juan Jesus sul centro-destra, l'ammette lui stesso facendo il cambio. E poi anche per la scelta dei Fab Four che sinceramente io mi auguro che al più presto non sentiremo più sta storia che che è fuffa, da un punto di vista in campo, del gioco, non fa produrre palle gol. Sono tutti e quattro fenomeni, ma non devono e non possono giocare tutti e quattro insieme se si vuole avere uno sviluppo della manovra con più soluzioni alternative, cioè con allargare il gioco fondamentale in gare come quella di oggi. E invece nessuno di questi quattro è bravo ad andare sull'esterno a creare ampiezza e a creare quelle giocate che poi Allison comunque ha creato col Milan, vedi azione del gol. Quindi è una scelta che io non capisco perché Conte si ostini a farla, anche se sono arrivati i risultati. Io non la condivido, non l'ho mai condivisa e spero che Conte si convinca che ora con la Lazio è inutile andare a riproporre un'altra volta tutti e quattro. Uno dei quattro sta fuori, non succede nulla".