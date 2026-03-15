Podcast Bordocampista Dazn: “Che impatto KDB e McT! Conte aveva pensato di farli entrare già nel 1T"

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"Nel primo tempo già aveva fatto scaldare McTominay come minaccia affinché si svegliassero i centrocampisti, soprattutto Anguissa".

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista DAZN, è intervenuto nel corso di 'Domenica Sport' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Tiago Gabriel è finito un po' nel mirino azzurro, questo difensore ti piace, potrebbe essere da Napoli? "

"Bravissimo, un ragazzo veramente molto bravo. È la sorpresa del Lecce di questa stagione. Ho avuto la fortuna di seguirlo praticamente in tutte le partite, anche spesso da bordocampo. È fortissimo sul duello aereo, vista l'altezza ovviamente, però è migliorato tanto anche nell'uno contro uno, negli anticipi, nelle marcature. Si è italianizzato molto in questo senso. Se riuscisse a essere anche un po' più concreto, penso all'occasione che ha avuto ieri sotto porta, diventerebbe veramente un bellissimo difensore. Sicuramente, se fossi un direttore sportivo di una squadra, il primo giocatore che ti segnerai nel Lecce è lui".

De Bruyne e McTominay già nel primo tempo si scaldavano, un'immagine che ha pesato anche psicologicamente per il Lecce?

"Sì, è vero. Forse se n'è parlato fin poco dell'impatto che hanno avuto sui giocatori del Lecce, anche visivamente. Poi sì, nel primo tempo già aveva fatto scaldare McTominay come minaccia affinché si svegliassero i centrocampisti, soprattutto Anguissa. Antonio Conte già aveva pensato di metterli al quarantesimo praticamente, quindi per non toccare lo slot ha proceduto all'intervallo".

Sono stati degli attimi davvero concitati quelli del malore a Banda. Poi abbiamo visto anche Conte proprio spingersi in campo a tirare proprio l'attenzione dell'arbitro. Ci puoi raccontare che minuti sono stati?

"Beh, devo dire che tra l'altro io ero molto vicino a Conte in quel momento, quindi avevamo praticamente la stessa prospettiva. Ho tuttora in testa la paura che tutti abbiamo avuto. Devo dire che ho finito la partita con le gambe un po' tremanti, perché vivere quei momenti non è assolutamente piacevole. Poi ho visto tutto il momento: quando si teneva il petto, quando si è accasciato a terra. Anche io lo stavo guardando da prima che finisse a terra, per cui vedere tutta la scena non è semplice. Poi devi essere anche attento a come parli in onda, a quello che dici, alle notizie che ti arrivano. È stato un momento non semplice, però era doveroso tranquillizzare soprattutto la signora Banda che era a casa, che stava guardando la partita ed è incinta. Per cui, dai, alla fine abbiamo svolto anche un servizio in quel momento".

Volevo chiederti anche un po' della prestazione di Matteo Politano, ieri uomo assist, poi l'abbiamo visto proprio liberarsi in quella esultanza.

"Sì, perché poi è sbagliato sottolineare, secondo me, la prestazione di Politano soltanto se segna. Politano è un giocatore che ha una continuità da sempre. Per me è veramente tra i più sottovalutati in Italia. Certo, magari a volte non ruba l'occhio per le giocate, a volte non trova il gol con continuità e questo non lo fa finire sulle prime pagine. Non è un giocatore magari così glamour, però ha una continuità e ha delle garanzie che, più onestamente, in pochi danno".

Che impressione ti ha dato Alisson da vicino? Non era abituato a giocare 90 minuti in Portogallo, invece sta dimostrando di avere anche tenuta fisica e poi ha sembra avere già un'ottima intesa con De Bruyne.

"Sì, ho detto che tra giocatori che sanno domesticare il pallone non è che serva chissà quale intesa. Però sì, la cosa che mi piace di lui è che ha sempre pericolo: due volte che gli arriva il pallone succede qualcosa, quindi bene così. È un ragazzo che mi raccontano essere molto umile, molto dedito al lavoro, disciplinato. Nonostante abbia questi momenti esuberanti in campo, fuori ne parlano veramente come un ragazzo d'oro".

Ieri il pareggio dell'Inter ha un po' riaperto, secondo te, questo campionato?

"Dal lato Napoli bisogna essere realistici: è difficilissimo, se non impossibile, ma semplicemente perché c'è il Milan. Se il Milan invece dovesse vincere oggi, per le milanesi si fa un interessantissimo finale di campionato".