Video Paradiso: "Ho segnalato Mendy quando era sconosciuto, speravo nel Napoli. Ora è difficile"

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"Questo ragazzo ha una potenza veramente disarmante, insomma abbiamo visto anche le azioni che ha fatto".

L'ex centrocampista del Napoli e scout in Inghilterra Angelo Paradiso è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

In ottica Mondiali, è giusto puntare sui giovani o servono certezze?

"Non devi togliere un top player per un giovane, devi creare giovani che diventino top player. In Inghilterra lo fanno: prendono grandi giocatori ma formano anche talenti incredibili grazie a una metodologia diversa. In Italia questo non accade perché non si investe davvero sui giovani e mancano formatori di alto livello."

L’Italia dovrebbe ripartire dai giovani talenti emergenti?

"Sì, ma da giovani con prospettiva e mentalità. Devono avere voglia di lavorare, sacrificarsi ed essere d’esempio. Serve anche educazione comportamentale: una volta si curava tutto, oggi molto meno. In Inghilterra, invece, nelle academy c’è disciplina totale e questo crea giocatori pronti."

Quanto conta la formazione fuori dal campo?

"È fondamentale. Non basta allenare il calciatore, bisogna formare la persona: comportamento, rispetto, professionalità. Se manca questo, è difficile creare campioni."

Il divieto di videogiochi in ritiro ha senso?

"No, su giocatori già affermati è esagerato. Il lavoro va fatto prima, sui giovani. Inoltre esistono studi che dimostrano che un uso moderato può anche stimolare le capacità cognitive."

Guardando al Napoli, come affronteresti il Milan?

"Con il rientro di tanti giocatori, Conte può variare molto: falso nove, inserire più qualità sulla trequarti, arretrare McTominay. È un giocatore totale, corre tantissimo ed è il valore aggiunto. Ora sono gli altri che devono preoccuparsi."

Paul Mendy è un ragazzo che tu segui, grande impressione contro il Napoli in soli dieci minuti.

"Proprio io l'ho segnalato in questa trasmissione o sbaglio? Il problema è che quando io l'ho detto era sconosciuto. Questo ragazzo ha una potenza veramente disarmante, insomma abbiamo visto anche le azioni che ha fatto, ha fatto sportellate con i difensori del Napoli, gioca già da giocatore esperto perché coprire palla in quel modo, mettendo i gomiti, mettendo il corpo e giocando semplice, giocando con grande personalità. E io lo dicevo già prima perché speravo, insomma, in un avvicinamento del Napoli, perché questi sono ragazzi che quando stanno facendo benissimo in Primavera si possono prendere a buoni soldi. Il problema è che adesso ha debuttato, ha fatto un contratto fino al 2031 e quindi è difficile comprare un giocatore così ora. Ecco perché io ogni tanto consiglio dei giocatori che si possono prendere, perché vedo delle prospettive importanti e soprattutto voglio bene al Napoli. Quindi do dei consigli, come ho dato dei consigli su Martinelli l'anno scorso a gennaio quando si parlava di Garnacho, che poi Martinelli fece gol contro il Real Madrid e aumentò il livello in una maniera incredibile. Ma più che altro perché voglio bene al Napoli e sono felice che il Napoli fa bene".

Conte che segue la Primavera è un segnale importante?

"Sì, è positivo. Vuol dire che guarda al futuro e ai giovani. Serve migliorare il settore giovanile, perché il Napoli dovrebbe stare stabilmente ai vertici anche lì."

Ci sono giovani interessanti da seguire?

"Ci sono ragazzi molto forti che possono diventare importanti. Alcuni hanno già mostrato grande personalità e qualità, ma bisogna muoversi prima che esplodano definitivamente."

I talenti sudamericani sono pronti per l’Europa?

"Sono talenti importanti, ma il ritmo è diverso. In Europa la velocità è più alta e l’adattamento non è semplice. Meglio prendere giovani già abituati a certi livelli, soprattutto dal Nord Europa o dalla Spagna."