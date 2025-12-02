Radio TN Caporale conferma: "La ramanzina di Conte ha fatto bene alla squadra"

Carlo Caporale, giornalista è intervenuto alla neonata Radio TuttoNapoli nella trasmissione "Buongiorno TuttoNapoli": "Secondo tutti il Napoli era la squadra più forte, perchè aveva speso 150mln, ma alla fine nella formazione alla fine ci sono tanti giocatori dell'Inter e magari mancano giocatori come Di Lorenzo e Lobotka.

Il presidente De Laurentiis cerca sempre di farsi sentire con le sue dichiarazioni soprattutto sulle nazionali che si prendono i giocatori che pagano gli altri, si dovrebbe fare come in altri sport dove le nazionali vengono messe in un determinato periodo per dare continuità agli allenatori e di continuità per i campionati stessi.

Il Napoli dopo Spalletti ha vissuto un pò la sindrome della pancia piena e questo è accaduto anche un pò con Antonio Conte, anche se per un breve periodo visto che nelle ultime uscite l'atteggiamento è stato diverso la ramanzina di Conte ha fatto bene e speriamo che l'emorragia di infortuni sia finita e ora possiamo contare solo i giocatori di ritorno. Quando ci sono tanti infortuni è normale che qualche domanda se la pongono anche i giocatori, ma la verità è che si gioca troppo e non è colpa della preparazione come spesso si dice".