Del Genio: "Conte bravissimo ma non è 'miracolo'. Con Spalletti e Sarri media di 2,3pt"

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Del Genio a Canale 8: Conte bravissimo ma niente miracoli, Sarri e Spalletti con il Napoli avevano una media punti persino più alta

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha detto la sua opinione sul tema "riconferma di Antonio Conte". Di seguito le sue dichiarazioni: "Una statistica. Conte, abbiamo letto in questi giorni e lui stesso lo ha ricordato, è l'allenatore italiano con la media più alta: 2.21, bravissimo. Noi abbiamo avuto Sarri e Spalletti - me lo sono andato a fare io il conto - che hanno fatto 2.35 con il Napoli! Quindi è una squadra che ti autorizza a fare 2.20 - 2.30 di media punti. Quindi Conte è bravissimo. Io sono per 'Conte bravissimo', 'Conte confermato', toglierei di mezzo la parola 'miracolo'.

Errori arbitrali? Molti dicono che la squadra più penalizzata del campionato di Serie A è la Juventus, almeno per quello che hanno detto a Open Var l'AIA. Loro stessi lo hanno detto, parlando degli errori dei loro arbitri, hanno detto che la squadra più penalizzata è la Juventus di 6 punti, il Napoli secondo questo punteggio sarebbe penalizzato di 2 punti, il Milan sarebbe avvantaggiato di 1 punto e l'Inter sarebbe alla pari. Io vorrei capire come fanno questo punteggio: per esempio, Atalanta-Napoli quanti punti mi togli? Dici che il gol era buono, quindi calcoli al 2-2 e mi dai un punto del pareggio? Loro hanno ammesso che il gol era regolare, ma non è 2-2 perché quello è lo 0-2 che cambia la partita. Il migliore arbitro in giro adesso è napoletano: Guida. Doveri è una garanzia, tranne quella mezz'ora di sonno che si è fatto sul rigore in Juventus-Napoli".