Scudetto Napoli possibile? Gazzetta: "Si torna a sognare, avrebbe dell'incredibile"

vedi letture

Le tre vittorie di fila con Verona, Torino e Lecce (con una grande prova nel secondo tempo) hanno riacceso le speranze in casa Napoli. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Difficile credere che si possa trionfare come un anno fa, ma sognare non costa nulla, come spiega il quotidiano. Che fa riferimento al recente passato e ai nove punti conquistati e ai cinque recuperati dall'Inter capolista.

L'Inter è prima ma Napoli sogna lo Scudetto

Il quotidiano scrive: "Se tre indizi fanno una prova, tre vittorie di fila riaccendono la speranza. Lecita o meno che sia, a Napoli si avverte un’aria nuova. E dopo una stagione costellata da infortuni e cadute inaspettate, il popolo azzurro è tornato a sognare. A sperare in qualcosa che avrebbe dell’incredibile, ma che – numeri alla mano – è di fatto ancora possibile".