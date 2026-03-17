De Bruyne, Conte riflette per Cagliari: spunta un'idea a sorpresa

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Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si elogia Kevin De Bruyne, autore di una grande prova. Per un tempo ha brillato e ha illuminato la manovra. Sabato scorso ha giocato l'intero secondo tempo al posto di Elmas e per venerdì si prenota anche per una maglia da titolare, si legge sul quotidiano. Ma siamo appena a martedì e dunque è presto per ogni valutazione di formazione. Nei prossimi giorni novità anche dopo i prossimi allenamenti della squadra a Castel Volturno.

Kevin e la maglia da titolare a Cagliari: le ultime

Kevin titolare? Si vedrà, dipenderà dai prossimi giorni, dalle risposte del campo. Presto oggi per dirlo. Manca ancora tempo. Di sicuro, Conte sa bene che ora De Bruyne è di nuovo una risorsa. Come a inizio stagione. Ma con una novità rispetto a quando s'era fermato dopo il rigore all'Inter, il quarto gol in campionato dopo averle giocate tutte, dieci su dieci (e tre di Champions) prima dell'infortunio. Oggi il Napoli non gioca più con i Fab Four, non avrebbe potuto avendoli persi a turno un po' tutti. Nel 3-4-2-1, De Bruyne - che a inizio stagione era centrale con Lobotka nel 4-1-4-1 e si alternava tra regia e trequarti - sta agendo a destra alle spalle di Hojlund