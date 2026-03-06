Live Conte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."

vedi letture

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona

Al termine del match contro il Torino, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.13 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla partita e la stagione: "Non era per niente scontato in questa situazione vincere una Supercoppa e rimanere comunque nelle posizioni nobili della classifica. Anche perché vedo che ci sono delle squadre di rango importante, top club, dove l'obiettivo iniziale era solamente il piazzamento Champions: questo fa capire quanto è importante arrivare tra le prime 4. Noi abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato. La mia soddisfazione è che non ci colpisce niente. Lobotka oggi era affaticato, ha giocato Gilmour e ha giocato bene. Elmas era alla 18esima partita di fila e sta crescendo in maniera esponenziale. Iniziare a ritrovare calciatori che mancavano da 4-5-6 mesi ci dà un po' più di serenità, però io voglio elogiare il gruppo che sta tirando la carretta da inizio anno, che sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo cresciuti tanto con le seconde linee e questo può essere un aspetto positivo per il prossimo anno. Sono molto soddisfatto di quello che vedo: giochi contro un'ottima squadra come il Torino e domini la partita, crei situazioni per fare gol, poi magari se sei più cattivo e cinico fai qualche gol in più. Dispiace solo di subire un gol stupido e non finire con il clean sheet. Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile".

Cosa la rende più felice? "Quello che mi rende felice è quello che dimostriamo in campo e la squadra. Secondo me oggi abbiamo fatto anche a livello qualitativo un'ottima partita, nonostante mancasse anche Lobotka. Questa è la prima volta che giocavano Gilmour ed Elmas che comunque di base non era un centrocampista centrale, poi gli ho inventato questo ruolo per necessità e lui essendo un ragazzo intelligente ha capito che può giocare benissimo sia in mezzo al campo che da trequartista. Quello che mi rende felice è questo, poi sapere di poter contare su un gruppo di giocatori che nel momento delle difficoltà non si è pianto, non ci siamo pianti, non abbiamo creato alibi, siamo stati zitti. Sono contento soprattutto per questo, poi inevitabile che pian piano rientreranno lungo dei degenti e questo non farà altro che aumentare la possibilità di scelta, non solo all'inizio ma anche durante la partita".

Come stanno McTominay e Vergara? "Per quello che riguarda McTominay ha incrementato il lavoro, ripeto sta convivendo con questa infiammazione tendinea e sembra comunque sulla strada del recupero anche perché adesso è quasi un mese che manca, pure McTominay, ed è la cosa curiosa è che tutto passa in secondo piano in tutto questo. Per quello che riguarda Vergara sinceramente non lo so, ha sentito sotto al piede pungere praticamente. Però sicuramente è una cosa nuova che si va ad aggiungere alla lunga casistica, sì perché comunque secondo me quest'anno sarà da fare un grande studio su quello che è accaduto, una pubblicazione medica".

23.20 - Termina la conferenza stampa.