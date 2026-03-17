Infortunio Lobotka: c'è una notizia da Castel Volturno

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a poteva tornare col Lecce, alla fine per prudenza il rientro è stato posticipato. Ci sarà almeno in panchina a Cagliari? Possibile

Come sta Stani Lobotka? Recupera per venerdì? Se lo domandano in tanti. E arriva una prima risposta dal Corriere dello Sport oggi in edicola. A settimana di avvicinamento alla partita di Cagliari, infatti, sarà utile anche per valutare ogni giorno i progressi di Stani Lobotka, l'ultimo Fab Four che manca all'appello. I quattro mancano insieme dal 5 ottobre e ormai ci siamo, cinque mesi dopo, per rivederli uno accanto all'altro. Vedremo poi in che modo e con quale modulo. Intanto, come detto, ne manca uno solo all'appello.

Infortunio Lobotka: come sta e quando torna

L'ex Celta poteva tornare col Lecce, alla fine per prudenza il rientro è stato posticipato. Ci sarà almeno in panchina a Cagliari? Possibile. Novità nei prossimi giorni. Riflessioni in corso e, soprattutto, condizioni fisiche da monitorate attentamente dopo il sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due. A proposito di Fab Four, McTominay scalpita per tornare dal primo minuto. Sabato, come De Bruyne, ha giocato l'intero secondo tempo e ha brillato. Ma per le scelte di formazione è ancora presto.

Lobotka e il futuro: cosa filtra

Arrivato in sordina nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per circa 20 milioni di euro, Lobotka ha vissuto una parabola incredibile: da oggetto misterioso a pilastro insostituibile dello Scudetto con Spalletti, poi bis con Conte. Ora ha il contratto in scadenza nel 2027 e in estate si capirà se arriverà il rinnovo o l'addio. O la permanenza a scadenza. Intanto si aspetta il suo ritorno in campo.