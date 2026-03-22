Podcast Caporale: "La trequarti De Bruyne-McTominay può funzionare, ma Alisson..."

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Caporale a Radio Tutto Napoli: Napoli al massimo risultato col minimo sforzo, Beukema protagonista e pausa utile per preparare il Milan

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "

Come hai visto Cagliari-Napoli? “Il Napoli ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, vincendo 1-0 a Cagliari. Beukema è stato uno dei protagonisti, vincendo il 96% dei duelli. Il Napoli sta trovando fiducia grazie ai risultati: è la quarta vittoria consecutiva e la classifica si consolida sempre di più. Alcuni giocatori, come Beukema, ne traggono chiaramente benefici. Ha avuto una stagione altalenante, con luci e ombre, ma ultimamente, grazie alla continuità, ha trovato una costanza di rendimento promettente”.

Parliamo anche delle scelte tattiche di Conte e delle prestazioni dei singoli…”Sul doppio play con McTominay e De Bruyne più avanti, l’idea non mi dispiace, ma ieri non ha funzionato principalmente per le prestazioni individuali di Lobotka e Gilmour. Non erano al meglio tecnicamente, commettendo errori anche su azioni elementari. Lobotka stava tornando da un piccolo infortunio e Gilmour aveva giocato molte partite nelle ultime settimane, quindi può capitare una giornata sottotono. In trequarti, inizialmente con De Bruyne e McTominay, l’assetto può funzionare contro squadre che lasciano spazio, ma non contro un Cagliari compatto e difensivo. Forse un giocatore più offensivo nell’uno contro uno avrebbe offerto soluzioni più varie all’attacco. Conte ha poi cambiato subito all’inizio del secondo tempo, rinunciando a un centrocampista e inserendo Alisson in attacco, arretrando McTominay. Il risultato è stato un Napoli più incisivo, con almeno un paio di occasioni importanti”.

Che giudizio dai sulle sostituzioni e su Gutierrez? “Gutierrez ha giocato tutti i 90 minuti e si è dimostrato molto convincente. Ha ricoperto più ruoli e svolto compiti difensivi con grande ordine, marcando attentamente Palestra, uno dei giocatori più pericolosi del Cagliari. Ha saputo anticipare e limitare gli spazi, mostrando capacità tattiche e fisiche importanti. Anche Spinazzola, spesso titolare, ha lasciato il posto a Gutierrez che ha risposto con grande professionalità”.

Seguirai la partita dell'Inter? “Di solito vedo tutte le partite, ma osserverò anche con attenzione l’Inter. Non perché voglia essere scaramantico, ma per capire se confermerà il rendimento recente. Napoli deve continuare a vincere per poter ragionare in ottica classifica. Prima c’è il Milan, e la pausa per le nazionali darà tempo al Napoli di prepararsi al meglio”.

Quale valore avrà la pausa per gli azzurri? “Le pause non sono mai facili, soprattutto quando ci sono gli impegni delle nazionali. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori tornerà già martedì o mercoledì, quindi Conte potrà preparare al meglio la partita contro il Milan. Questo rappresenta un aspetto positivo per l’allenamento e l’organizzazione della squadra”.

Come valuti la stagione fin qui, considerando anche la Supercoppa? “Posso essere positivo. È sempre utile fare bilanci a cose fatte: si valutano i successi, le problematiche e tutto il percorso della squadra. Il Napoli ha affrontato mesi difficili, con molti giocatori assenti per lungo tempo, ma ha comunque mantenuto posizioni importanti in classifica. Non considero un fallimento eventuali sconfitte: può capitare di perdere contro avversari più bravi, ma la stagione rimane comunque di livello se si tengono in considerazione le difficoltà affrontate”.