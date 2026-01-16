Podcast Ceccarini: "Napoli prigioniero di Lucca! Il Benfica lo vuole e c'è stato sondaggio Juve"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Lucca? Io credo che questa situazione si possa anche definire, nel senso che può esserci una partenza di Lorenzo Lucca, ma non è assolutamente da dare per scontata adesso. Mancano ancora giorni alla fine del mercato e queste settimane chiariranno ulteriormente le idee. Il Napoli è un po’ frenato da una doppia situazione: da una parte vorrebbe dare minutaggio a Lucca in un altro contesto perché ha fatto un investimento importante, dall’altra è preoccupato perché Lukaku, oggi, sta bene ma non si sa quando potrà rientrare e soprattutto quando sarà a pieno regime, e poi trovare un’alternativa a Lucca sul mercato non è così semplice. Alla fine sei un po’ prigioniero di questa doppia situazione, che non è certo facile. E oggi la riflessione è ancora più importante perché non c’è più la possibilità di rimediare: se in inverno sbagli soluzione rischi di compromettere la stagione. Per questo il Napoli è in una fase di grande riflessione: non vuole sbagliare una mossa".

Si è parlato anche di un’ipotesi Arabia Saudita: stanno provando tutte le strade per un incastro favorevole?

"È una situazione molto complicata. Hai fatto un grande investimento: per farlo partire lo devi riscattare. Dovresti trovare magari un club, come potrebbe essere un club arabo, che te lo ricompra a una cifra molto simile a quella con cui tu lo vuoi riscattare e ti ammortizza l’investimento. Però oggi non è automatico, non è semplice. E poi qual è l’alternativa? Serve un altro attaccante, ma quale attaccante serve? Io dentro le stanze non ci sono, non so cosa stia chiedendo Conte alla società. Però se Lucca non va bene, serve un altro attaccante e non è detto che Conte lavori su un profilo diverso: Conte non è un allenatore malleabile, lui vuole quello che chiede e se non trova quello che chiede non te lo fa giocare. Capisco la difficoltà della società".

Dal punto di vista del calciatore e dell’entourage: cosa filtra? Benfica, Juve, Arabia…

"So che il Benfica lo vuole. Credo che sia stato fatto un sondaggio anche con la Juventus. Sul discorso Arabia non ho elementi per dire se ci andrebbe volentieri o meno: dal punto di vista economico sarebbe più soddisfatto, ma il mercato è dinamico e certe situazioni spuntano all’improvviso. Io sarei contento se rimanesse in Europa: in un club come il Benfica può far bene, segnare, e magari si trova anche una soluzione utile per il Napoli, mantenendo una forma di controllo sul giocatore. Però è difficile fare previsioni: l’agente è molto bravo, Beppe Riso, e avrà già parlato delle eventualità. Il punto è che c’è un riscatto: devi essere coperto, perché se riscatti e poi non hai destinazione, rischi di doverlo prestare per forza. Io penso che vorrebbero impostare un prestito con diritto, ma lo dico a sensazione perché certezze non ne ho".

Il Napoli è bloccato anche sulle uscite minori: davvero è così difficile muoversi a saldo zero, anche solo con prestiti?

"Non credo sia difficile in assoluto: credo sia più difficile muoversi con Conte alle spalle. Perché se fai un’operazione, questi allenatori non sono sereni: ti fanno aspettare, ti creano problematiche. Magari i giocatori che devono uscire non rientrano nel progetto, ma non li fai partire e rischiano di perdere l’occasione giusta per mettersi in mostra. Io credo che Marianucci alla fine andrà, perché è un’operazione su cui sono d’accordo da tempo, ma muoversi sul mercato quando devi prima fare un’uscita e poi un’entrata è molto complicato. E poi c’è anche il tema ingaggi: se devi prestare qualcuno, serve un club che possa sostenere lo stipendio. Nel caso Lucca, l’obiettivo deve essere farlo giocare e vederlo giocare, prima di perderlo definitivamente. E qui il punto è economico: stiamo parlando di tanti soldi, perché il riscatto è pesante. È una decisione importante, non sono noccioline".

Suggestione Lookman: può esserci qualcosa di vero, magari anche più avanti?

"È un nome che metto lì per il mercato del Napoli, ma Lukman arriva se vendono Lucca, non vedo altra soluzione. L’Atalanta non lo dà via a condizioni favorevoli o con formule tipo prestito con diritto che diventa obbligo: Lukman costa 40-45 milioni. È un’idea, non ho parlato con loro, ma per me l’unica strada è l’uscita di Lucca".