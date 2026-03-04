Riecco Anguissa! Sky: tra i convocati col Torino, da valutare De Bruyne e McTominay
Il lavoro continua a Castel Volturno Training Center, dove il Napoli prepara la sfida di venerdì 6 marzo contro il Torino. L’attenzione dello staff di Antonio Conte è rivolta soprattutto alla situazione degli infortunati, con diversi giocatori vicini al rientro. Tra le notizie più incoraggianti c’è quella che riguarda Frank Anguissa, sempre più vicino al ritorno tra i convocati per la gara contro i granata. Il suo recupero sarebbe particolarmente prezioso anche alla luce dei problemi fisici accusati da Stanislav Lobotka, fermato da un fastidio muscolare che mette a rischio la sua presenza.
Le ultime verso il Torino in merito a De Bruyne e McTominay
Restano invece da valutare le condizioni di Kevin De Bruyne, fermo da fine ottobre per una lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Inter. Lo staff monitorerà il suo stato tra mercoledì e giovedì. Più incerta la situazione di Scott McTominay, che avverte ancora fastidio al tendine. Le prossime ore saranno decisive per capire se Conte potrà recuperare qualche pedina in mediana.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
