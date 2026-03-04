Sal Da Vinci al Maradona: ecco la sorpresa che sta preparando il club per il Torino

Contro il Torino ci sarà un ospite speciale sugli spalti dello stadio Maradona. Per l’occasione il club azzurro ha deciso di invitare Sal Da Vinci, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. A raccontarlo è la Repubblica, che sottolinea il legame speciale tra l’artista napoletano e la città. Come si legge nel quotidiano: “Il Napoli che abbraccia un figlio di Napoli e fa una sorpresa ai suoi tifosi. Perché il Friday Night del Maradona si arricchisce di una presenza importante”.

Esibizione dal vivo

Il cantante, fresco trionfatore a Sanremo con una canzone diventata rapidamente popolare anche sui social, sarà protagonista di un momento speciale prima della gara: “Il club ha invitato allo stadio Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo con “Per Sempre sì”, la canzone diventata un successo”.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’artista non si limiterà alla semplice presenza sugli spalti, ma si esibirà anche davanti al pubblico del Maradona: “La canterà pure il pubblico del Maradona, pronto a tributare un lungo applauso al trionfatore del Festival”.