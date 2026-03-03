Sky, Modugno: “Permanenza Lukaku dipenderà da quella di Conte. Su De Bruyne…”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il prosieguo della stagione del Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il prosieguo della stagione del Napoli, che venerdì affronterà al Maradona il Torino.

De Bruyne e il Napoli: tempo per ritrovarsi

“De Bruyne ha bisogno del Napoli per l’ultimo mondiale della sua carriera, al Napoli serve il miglior De Bruyne per il rush finale. Il calciatore dovrà dimostrare di avere un certo tipo di passo in campo. Bisognerà nel tempo ritrovare i meccanismi tra lui ed il Napoli, ma lo stesso discorso vale per Anguissa, per Lukaku che è tornato da un po’ ma ancora non ha i 90′ nelle gambe. Sento dire che il Napoli con il rientro di tutti potrà fare diversi moduli, anche molto spregiudicati ma non sono d’accordo. Ci vuole tempo”.

Meret e i migliori portieri della Serie A

“Meret più forte di Provedel, De Gregorio, è sicuramente nella top five della Serie A. Ha portato punti al Napoli, non dobbiamo dimenticarlo. Mi piace anche Falcone del Lecce, portiere di grande affidabilità che meriterebbe palcoscenici importanti dove potrebbe fare il primo portiere. Meret a Napoli è un caso sociologico: c’è una forma di accanimento contro questo portiere che proprio non mi spiego. L’unico torto di Meret è di aver rinnovato a fine stagione scorsa: visto l’ambiente che continua a nutrire perplessità nei suoi confronti, avrebbe potuto andare a raccogliere un’altra sfida altrove. Con la sua qualità avrebbe potuto”.

Futuro di Conte, De Bruyne e Anguissa

“Credo ci sia un filo che lega Conte a Lukaku e la permanenza del belga dipenderà da quella dell’allenatore. Entrambi hanno un altro anno di contratto, ci si riaggiornerà a fine stagione. De Bruyne? Spero provi il piacere di rinnovare la sfida Napoli, dove potrebbe mettere a disposizione di tutti per un anno intero il suo talento e l’esperienza. Quest’anno ha avuto l’infortunio che gli ha tarpato le ali”.

McTominay e il monitoraggio costante

“Scott è un po’ medico di sé stesso, non essendoci lesione. E’ l’anno del Mondiale e il calciatore vuole stare bene al 100%, sia fisicamente che mentalmente. Questa ricerca di benessere l’ha portato a saltare 4 partite, ora sta aumentando i carichi ma sarà lui a decidere. Non saprei assolutamente dire se venerdì sarà tra i convocati: molto probabilmente ci sarà Anguissa. Su McTominay bisogna aspettare il feedback del calciatore”.