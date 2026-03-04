De Bruyne, il rinforzo Champions corre verso la prima convocazione del 2026

Fino a poche settimane fa il rientro sembrava ancora lontano, quasi improbabile

Dopo mesi difficili, Kevin De Bruyne è sempre più vicino al ritorno tra i convocati e potrebbe rappresentare un rinforzo fondamentale per il rush conclusivo della squadra di Antonio Conte. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista belga si avvicina al rientro dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi. Un’assenza pesante, iniziata dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro l’Inter, quando la realizzazione di un rigore fu seguita da una grave lesione muscolare.

Il quotidiano sottolinea l’importanza del possibile ritorno del belga in questa fase decisiva della stagione

“Un rinforzo eccellente, per il rush finale”. L'infortunio risale a quattro mesi fa e ha segnato l’inizio di un lungo percorso di recupero:

“Quattro mesi dopo quel maledetto rigore realizzato contro l’Inter, che ha generato la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, Kevin De Bruyne corre verso la prima convocazione del 2026”.

“Un’ipotesi che sembrava fantascienza fino a qualche settimana fa e che invece ora si fa largo prepotentemente, anche per via della sorprendente condizione fisica del belga”.