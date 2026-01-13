Radio TN Clemente di San Luca: “È in atto fino in fondo la 'dejuventinizzazione' di Conte”

Guido Clemente di San Luca, Docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Sono molto contento del Napoli, per quello che stiamo facendo vedere sul piano del gioco da dopo il sabbatico di Conte a Torino dopo la sconfitta con il Bologna, finalmente io riconosco nella qualità del gioco della squadra la capacità di rappresentare l'identità della città. Naturalmente il tifoso vuole vincere, però quel gioco con cui abbiamo vinto l'anno scorso non mi ha entusiasmato onestamente, non mi sembrava identitario.

La seconda ragione è che mi sono reso conto è che è in atto fino in fondo il processo di 'dejuventinizzazione' di Conte. Quella partecipazione emotiva è coerente con la sua storia. Conte che reagisce in quel modo - nel caso di specie in maniera illegittima perché il rigore è indiscutibile - perché tiene il vaso colmo, non ne può più. Quel non poterne più, mi restituisce l'idea di un Conte che si stia definitivamente 'dejuventinizzando'. Nel merito ha torto, usciamo fuori dagli equivoci, quel rigore è indiscutibile: questo stesso rigore è stato spesso negato in altre occasioni, ma noi non possiamo invocare le illegittimità come un paradigma a nostro favore. Hanno sbagliato quando non l'hanno dato, ma quello con l'Inter è un rigore indiscutibile, è uno step on foot in area di rigore e non si discute. Il paradosso è che quel rigore è indiscutibile nel quadro di un arbitraggio radicalmente illegittimo, che è stato osannato da questi pseudo-commentatori tv... quando sento parlare 'così vogliamo il pallone, così piace', tutte stupidaggini! Stupidaggini assolute, perché nel momento in cui si parla di metro arbitrale consentendo l'illegittimità assoluta delle scelte... faccio un esempio se no sembra che parlo astratto: il palo che prende Mkhitaryan segue a un indiscutibile fallo su Politano da parte di Bonny. L'arbitro non fischia avendo scelto questa linea che è anti-giuridica, perché nel primo tempo ha fischiato solo quattro falli e ce n'erano almeno 15! Non dico a favore, magari li ha anche distribuiti, ma danneggia perché nel momento in cui legittimi quello consenti all'arbitro di fare quello che vuole. Tutti i commenti sono basati su una radicale ignoranza del regolamento".