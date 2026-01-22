Podcast Da Milano, Santini: "Vedo Conte poco sul pezzo. Forse c'è un motivo"

"Io cerco di non allinearmi al pensiero dominante, secondo cui Conte, se non è “sul pezzo”, prende e se ne va. Io penso che non sia così. Per me, il Conte che vediamo quest’anno al Napoli non è quello che abbiamo visto a Milano con l’Inter, specialmente nel primo anno. Vedo un Napoli che manca un po’ di nervo. Al netto degli infortuni e delle polemiche, c’è qualcosa che mi fa pensare che Antonio non sia più quella persona dura, quel muro di entusiasmo, concentrazione e forza che sa trasmettere ai suoi giocatori. Forse si sta creando la strada per andarsene alla fine del secondo anno al Napoli, può darsi. L’anno scorso, invece, il Napoli era una meraviglia da vedere. Quest’anno, non ancora. Il modo in cui Conte si muove, parla e reagisce è significativo. Anche il fatto che quest’anno, con il doppio impegno, non parla in conferenza stampa precampionato da settembre, non aiuta: meno comunicazione significa meno possibilità per la stampa di capire cosa pensa e come vive la squadra.

La Juventus sta acquisendo un’identità di gioco grazie a Spalletti, che ha dato un’impronta chiara alla squadra, anche se con qualche sbavatura. La Juve ieri ha giocato male nel primo tempo, bene nel secondo. Se confrontiamo il Napoli di un anno fa, probabilmente la partita sarebbe stata a senso unico: il Napoli avrebbe vinto facilmente. Quest’anno, però, con la Juve in crescita, ho qualche dubbio. Speriamo che Antonio riesca a ritrovare quel guizzo che gli permette di controllare le partite e regolare i bianconeri.

Conte li ha testati e ha visto che non erano adatti al suo modello di gioco. Nonostante gli investimenti importanti del club, li ha mandati via. Conte è fatto così: “prendere o lasciare”. Anche se può irritare la società, questa è la sua filosofia.

