Ultim'ora Novità a Castel Volturno: amichevole col Savoia! L'ha voluta Conte, c'entra Lukaku

Il tempo per le recriminazioni è già finito. La Champions è alle spalle e per il Napoli è già vigilia di un altro crocevia pesante: domenica alle 18 c’è la Juventus allo Stadium, settimo appuntamento del mese di gennaio in un calendario che non concede tregua. Questa mattina la squadra si ritrova a Castel Volturno per rimettere ordine dopo la notte di Copenaghen e preparare una trasferta che vale tantissimo.

Come riferito da Sky Sport, Antonio Conte ha scelto di alzare subito il ritmo, programmando nel primo pomeriggio un allenamento congiunto contro il Savoia. Una partitella vera, utile soprattutto per aumentare il minutaggio di Romelu Lukaku, tornato tra i convocati in Danimarca dopo il lungo stop iniziato il 14 agosto. Il tecnico aspetta segnali dal belga, perché il dato è chiaro: nel 2026 il Napoli non ha ancora trovato un gol dai suoi attaccanti e anche Hojlund è fermo al palo.