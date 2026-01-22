Non solo Anguissa: Conte punta al doppio recupero per la Juventus

Meret e Anguissa 'corrono' verso la Juventus. I due sono vicini al rientro e possono farcela per domenica. Situazione da monitorare nei prossimi giorni a partire da oggi, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno dopo un giorno di pausa. Il centrocampista sta per smaltire la lombalgia che aveva frenato il suo rientro in campo dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra che lo aveva costretto a fermarsi da novembre saltando le ultime sedici partite.

Un problema improvviso - si legge sul Cds - che lo ha costretto a rimandare di qualche giorno il rientro in gruppo. Concetto simile anche per Meret che sta smaltendo l’ultimo fastidio rimediato alla spalla sinistra. Due rientri preziosi per Conte.