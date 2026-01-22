Da Verona: "Giovane grande talento, ma forse è presto per andare al Napoli"

Daniele Najjar, giornalista di Verona, di Tmw, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Giovane? Io gli consiglierei di restare almeno fino a giugno a Verona, altri mesi potrebbero fargli bene. Gli errori altrove, nelle big, hanno un peso differente. Però il Verona sta valutando di cederlo. Non voglio essere frainteso, è molto forte ed è da Napoli, ma forse è presto e serve uno step in più. Lui ha personalità, sogna col pallone, gira in centro con la maglia del Brasile".

"Giovane a sinistra? Sono un po' scettico. In Brasile giocava soprattutto come esterno puro a destra e Zanetti sta cercando di migliorare con lui l'utilizzo del destro. Lui però naturalmente se lo lasci giocare va a destra sulla linea laterale per accentrarsi o dialogare con il terzino. Come falso nove invece non è mai stato schierato con il Verona".

"Paragone con Muriel? Lui è più vicino a un numero dieci, ma lo abbiamo visto per sei mesi in Italia, alla prima esperienza europea, è un giocatore ancora tutto da scoprire".

"Ngonge? Come tipo di operazione può ricordare quella, però Giovane credo abbia prospettive più alte".