Ennesima occasione sprecata. Qualificazione lontana

Ennesima occasione gettata al vento, ennesimo pareggio che vale una sconfitta eppure c’era stato un primo tempo importante per il Napoli, forse non per il gioco ma soprattutto per il vantaggio sia del risultato che di uomini. Il Napoli ci prova subita e con Hojlund e soprattutto Vergara sfiora il vantaggio. Il Copenaghen si difende e gioca poco, questo rende la gara meno veloce. La partita cambia sull’espulsione del capitano dei danesi. Bruttissimo fallo su Lobotka e solo dopo l’intervento del Var arriva il rosso diretto per Delaney. Il vantaggio arriva poco dopo con un gran gol di McTominay su corner di Elmas. Il colpo di testa dello scozzese si insacca per il meritato vantaggio del Napoli. Gli azzurri ci provano a chiudere il match con Di Lorenzo e ancora Vergara ma la difesa di casa riesce a contenere.

Il secondo tempo è noia e tanti errori. Gli azzurri gestiscono nella prima parte. L’uomo in più però non serve perché il Copenaghen sembra fermo e rintanato in difesa. Il Napoli però non affonda, Conte cambia ma l’errore è dietro l’angolo. Incredibile azione di rimessa dei danesi che in area ci provano, Buongiorno fa fallo ingenuo e l’arbitro da il rigore. Dal dischetto. Larson prima sbaglia poi batte Savic che aveva intuito il penalty. Gli azzurri ci provano anche nel finale con azioni poco incisive tranne un colpo di testa di Olivera che finisce in angolo. Finisce cosi, forse anche l’Europa di questa stagione tra errori e tanto rammarico, e comunque c’è l’ultima ancora con il Chelsea.