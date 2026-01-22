Ultim'ora Lookman-Napoli, Romano fa chiarezza: "Sapete cosa ne pensa ADL?"

Sogno Lookman per i tifosi del Napoli. Ma è un affare possibile? Ne ha parlato Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul suo canale: "Che Lookman sia un pallino del Napoli, uno dei giocatori ideali da inserire come esterno sinistro, è chiaro: conosce il nostro campionato, è un giocatore di altissimo livello, ha già fatto la differenza anche a livello europeo. Lookman sarebbe un giocatore perfetto per caratteristiche.

Il Napoli lo sa bene e lo pensa, ma presentarsi dall’Atalanta con quaranta, quarantacinque o cinquanta milioni, lo decide l’Atalanta, e chiaramente non è facile. L’estate scorsa il Napoli ha pensato a Lookman, stava valutando se e come poter fare un’offensiva, poi i passi non sono stati fatti per una questione economica e il Napoli ha fatto altre scelte.

In più ammicamenti e proposte verbali dalla Turchia per Lookman ci sono state: Galatasaray più Fenerbahçe. L’Atalanta non vorrebbe vendere Lookman, non ha intenzione di venderlo a gennaio, se ne riparlerà a giugno. Qualora dovesse arrivare una proposta importante, allora sì la considererebbe, ma deve essere a titolo definitivo o un prestito con diritto che diventa obbligo. Quindi ad oggi il Napoli si sta concentrando su altri obiettivi e l’Atalanta non ha intenzione di vendere Lookman a gennaio".