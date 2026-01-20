Live Copenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari

96' - FINISCE QUI. Il Napoli pareggia per un errore clamoroso e senza senso di Buongiorno che con troppa foga entra su Elyounoussi e regala il rigore a Larsson: Milinkovic para ma sulla respinta l'attaccante svedese insacca.

95' - Lang subisce un fallaccio, c'è un'ultima occasione per il Napoli.

95' - Cross senza alcun senso di Lang che butta un'occasione: forse è davvero arrivato il momento dei saluti per un giocatore che fatica ad incidere a Napoli

90' - 6' di recupero

89' - LUCCA SI DIVORA L'1-2! Rimpallo fortunoso in area di rigore ma Lucca schiaccia troppo.

88' - Corner per il Napoli

87' - Preme il Napoli

84' - OLIVERA CI PROVA MA KOTARSKI DICE NO! Colpo di testa preciso, miracolo di Kotarski

84' - Lang al centro trova McTominay che schiaccia ma è facile preda di Kotarski

83' - Rilancio di Savic perfetto, Lang prova il pallonetto ma sbaglia la direzione del pallone!

83' - Fallo ingenuo di Di Lorenzo. Passa il tempo

81' - Madsen e Meling fuori, dentro Calesson e Garannanga

80' - Fuori Elmas. dentro Lucca. All in the box

77' - Corner in favore del Napoli

76' - Grande azione del Napoli ma Di Lorenzo calcia male con Lang tutto solo!

74' - Fuori Gutierrez dentro Ambrosino

73' - Deve crederci il Napoli

71' - Larsonn sbaglia il calcio di rigore ma raccoglie la respinta e pareggia i conti

71' - LARSONN VS M.SAVIC

69' - RIGORE PER IL COPENAGHEN: Buongiorno sbaglia su Elyounoussi, contatto con la gamba destra.

69' - Possesso palla lunghissimo del Napoli

66' - Chance Napoli, finalmente Lang con un doppio dribbling, palla dentro per la girata di Olivera facilmente parata da Kotarski

65' - Pescato in fuorigioco Elmas.

64' - Sale il pressing del Copenaghen

63' - Fuori Cornelius e dentro Larsson.

62' - Fuori Spinazzola e Vergara, dentro Lang e Olivera.

61' - CHANCE CLAMOROSA PER IL COPENAGHEN! Dagli sviluppi del calcio d'angolo la girata di Cornelius trova Achouri che gira con il sinistro ma non riesce a dare forza. Para Savic.

60' - Calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Lunga

59' - Prima fiammata del Copenaghen con la serpentina di Suzuki. Difende bene la retroguardia azzurra.

57' - Uno due Vergara-Højlund, corner per il Napoli

55' - Cross di Gutierrez che però non trova Højlund

54' - Torna a riscaldarsi Romelu Lukaku!

54' - Spinazzola resta a terra dopo un contatto ginocchio contro ginocchio...

52' - Giropalla agevole del Napoli.

49' - Vergara vicino al gol! Si libera della pressione difensiva il numero 26 che calcia con il sinsitro ma il pallone è debole

48' - Palla galattica di M.Savic che serve Elmas dietro la linea difensiva del Copenaghen, palla al centro del macedone che però non trova nessuno!

48' - Perde palla ma rincoquista subito Juan Jesus

46' - SI RIPARTE AL PARKEN

22.07 - Fanno il loro ritorno in campo i calciatori di Copenaghen e Napoli.

45' + 4' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. NAPOLI IN GESTIONE DELLA GARA ED IN VANTAGGIO GRAZIE ALLO STACCO DEL SOLITO MCTOMINAY!

45' + 3' - Tiene palla il Napoli

45' + 2' - Corner per il Napoli

45' - 4' di recupero

45' - Tenta Elmas con un destro che però termina altissimo

44' - Altro notevole recupero di Vergara in mezzo al campo

43' - Fallo di Vergara nel tentativo di recuperare il pallone

42' - Giallo per Elyounoussi: entrata scorretta su Spinazzola

42' - 4 gol in 7 gare per McTominay in Uefa Champions League con il Napoli!

41' - Højlund perde la testa e sbatte su Hatzidiakos: giallo per il danese

39' - SCOOOOOOTTT, SCOOOOOOOTT! SCOOOTT! SCOOOTT! Da calcio d'angolo il Napoli passa in vantaggio! Colpo di testa perfetto dello scozzese che sfrutta l'assist al bacio di Elmas.

38' - Calcio d'angolo per il Napoli dopo il dribbling di Spinazzola

36' - Cambio nel Copenaghen: dentro Hatzidiakos P. fuori Dadason V.

35' - ROSSO PER DELANEY! L'arbitro dopo il consulto al VAR cambia idea ed espelle Delaney!

34' - CONTROLLO DEL VAR IN CORSO

33' - L'arbitro assegna clamorosamente solo il giallo!

32' - FALLACCIO DI DELANEY! ENTRATACCIA SU LOBOTKA KILLER!!!!

30' - Disattento Buongiorno che dopo un ottimo stop di petto perde il pallone sulla pressione di Cornelius

26' - Schema da calcio d'angolo del Napoli che manda Di Lorenzo a crossare dall'interno dell'area di rigore da solo ma il portiere devia e allontana!

27' - Ennesima giocata positiva di Vergara che con astuzia guadagna un altro calcio d'angolo

25' - Di Lorenzo con un ottimo e morbido traversone alla ricerca di Højlund ma il danese non riesce a saltare. Rimessa dal fondo

22' - Ottimo recupero di Gutierrez che blocca il contropiede del Copenaghen

19' - CHE TIRO DI VERGARA! M.Savic rilancia sul piede di Elmas che stoppa un pallone complicato, allarga a McTominay che trova Vergara: il giovane azzurro dribbla la difesa e con il destro incrocia ma la palla sfiora il palo a portiere battuto!

18' - Contropiede Napoli che porta al tiro del capitano Di Lorenzo murato dalla difesa danese

18' - Prima uscita offensiva del Copenaghen: calcio di punizione dai 35 metri

17' - Fallo commesso da Juan Jesus su Cornelius

14' - Brutto errore di Spinazzola che mette in difficoltà M.Savic costretto ad intervenire a centrocampo di testa per evitare il contropiede di Cornelius

13' - Vergara guadagna il terzo calcio d'angolo dopo una bella giocata.

12' - L'arbitro Peljito richiama alcuni giocatori in area

12' - Calcio d'angolo in favore del Napoli, il secondo.

11' - CHANCE NAPOLI! Palla visionaria di Vergara per Højlund che lavora il pallone e di scatto calcia con il destro, palla di pochissimo alta sopra la traversa.

9' - Altro passaggio impreciso di Spinazzola che sbaglia la misura del passaggio per Elmas e regala la rimessa laterale al Copenaghen

7' - Cross impreciso di Spinazzola.

6' - Chance persa da Vergara che attende troppo con il pallone e perde l'opportunità di lanciare Højlund verso la porta avversaria

5' - Contropiede del Napoli non sfruttato con Spinazzola che cerca qualcuno in mezzo ma trova Gutierrez fermato dalla difesa danese.

3' - Elmas incespica sul pallone e Vergara nel tentativo di recuperarlo commette fallo.

2' - Calcio d'angolo subito guadagnato dagli azzurri

1' - Subito calcio di punizione guadagnato da Vergara

1' - INIZIA LA GARA

21.03 - C'è attesa per il fischio d'inizio, l'arbitro Peljito attende che il fumo dei fumogeni sfumi.

21.00 - STA PER INIZIARE LA GARA

21.00 - Tutto pronto per l'inizio della gara

20.59 - Volti concentrati quelli che arrivano dal Parken di Copenaghen!

20.58 - Parte l'inno più bello del mondo, quello della Champions League

20.55 - Ingresso in campo per le due squadre!

20.50 - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport: "Hojlund è un grande professionista e un grande calciatore, torna a casa: l'anno scorso ha fatto due gol qui e speriamo li faccia anche stasera. Lucca e Lang? Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, perché non modifica nulla per la norma ma è un nostro obiettivo importante che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Stiamo facendo alcune cose, sappiamo che dobbiamo operare con delle limitazioni per sfortuna. Cercheremo di far quadrare le cose, per migliorare o comunque allungare la rosa perché siamo molto cortii. Sicuramente in avanti ci mancano tanti giocatori: Politano e Neres sono out, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare già nel weekend Anguissa e poi vedremo".

20.30 - Romelu Lukaku torna finalmente a disposizione di Antonio Conte: il belga sarà in panchina ed arruolabile per il match di Champions League contro il Copenhagen. Per il resto sono poche le opzioni a gara in corso per l'allenatore del Napoli, soprattutto quelle offensive: compaiono in distinta i partenti Lucca e Noa Lang, poi ci sono Ambrosino, Beukema e Olivera; a loro si aggiungono il giovane Ambrosino e due aggregati dalla Primavera, De Chiara e Prisco, oltre ai portieri Contini e Ferrante.

20.20 - Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport: "L'urlo della Champions lo sentivo già quando ero raccattapalle, ma viverlo da giocatore sarà più emozionante. Cosa porterò in campo? Porterò la fame e la napoletanità, visto che i tifosi sono arrivati in tantissimi: sarà ancora più facile, perché mi daranno una mano".

20.15 - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport: "La sensazione di una squadra concentrata, che sa la partita che dovrà affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione di classifica siamo. La squadra è conscia della situazione e dell'eemergenza, pronta a superare qualsiasi difficoltà come sta facendo da inizio anno. Vergara? Perché lo merita più di altri e gioca lui. Io sono molto meritocratica, può avere 18 anni o 35 ma l'età non importa. Fascetti mi fece esordire in 16 anni in Serie A, significa che sta meglio di altri. Quello che ho detto ieri, gli ho detto che lo appoggiamo e che è giusto che ci dia una mano perché crediamo in lui".

20.00 - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Antonio Conte e Jacoob Nestrup,

COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Lopez, Meling; Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup. A disposizione: Buur, Runarsson, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lucca, Lang.

19.35 - Intanto la 7ª giornata di Champions League è già iniziata con la vittoria del Brugge sul Kairat per 1-4. In Norvegia invece il Manchester City è clamorosamente sotto contro il Bodo-Glimt per 2-0.

18.00 - Tra i tifosi azzurri sugli spalti, infatti, ci sarà anche un volto che a Napoli è rimasto nel cuore: Marek Hamsik. L’ex capitano e recordman di presenze del Napoli è arrivato ieri in Danimarca, pronto a vivere una giornata dal sapore speciale tra passato e futuro.

Da una parte l’amore mai nascosto per la squadra che ha segnato la sua carriera e la sua vita, in cui ha trascorso praticamente tutta la carriera; dall’altra l’orgoglio di padre. Hamsik, infatti, approfitterà della trasferta europea per stare vicino al figlio Christian, classe 20010, appena tesserato dal Copenhagen. Un intreccio di emozioni che renderà ancora più particolare la sfida di Champions League contro gli azzurri.

Come racconta il Corriere dello Sport, Marek si presenterà al Parken in versione tifoso d’eccezione, pronto a sostenere il Napoli insieme agli amici conosciuti ai tempi in cui viveva al Villaggio Coppola, a pochi passi dal centro sportivo di Castel Volturno.

17.00 - Le dirigenze di FC Copenhagen e SSC Napoli, nel giorno della sfida valida per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si sono incontrate in occasione del tradizionale pranzo UEFA, svoltosi presso Geranium, premiato come miglior ristorante al mondo nel 2022, all’interno dello stadio Parken di Copenhagen.

All’incontro hanno partecipato le delegazioni ufficiali dei due Club, guidate dal proprietario del FC Copenhagen Lars Seier e da Valentina De Laurentiis per SSC Napoli. Presente anche il delegato UEFA Rainer Koch, insieme all’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca Giuliana del Papa.

Nel corso dell’incontro, SSC Napoli ha omaggiato la delegazione ospitante con “Lottare per vincere”, opera realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera.

16.00 - Il Copenhagen ha pubblicato una nota ufficiale indirizzata ai tanti tifosi azzurri che saranno presente allo stadio Parken, ricordando il regolamento dell'impianto scandinavo. Di seguito il comunicato.

"L'F.C. Copenaghen desidera dare il benvenuto ai tifosi del Napoli nella capitale danese e allo stadio Parken per la partita dei playoff della UEFA Champions League, martedì 20 gennaio alle 21:00. Biglietti Il settore ospiti per i tifosi del Napoli è la Tribuna D dello stadio Parken, settori D1 e D2, e i cancelli aprono alle 19:00. I biglietti per gli ospiti sono venduti solo dal Napoli.

È consentito mostrare il proprio legame con il Napoli solo nel settore ospiti, ad esempio indossando colori, abiti, sciarpe e simili, o cantare canzoni o cori legati al Napoli. A tutti i tifosi ospiti seduti nei settori di casa dello stadio verrà negato l'ingresso o verrà allontanato dallo stadio. Si prega di notare che nello stadio il giorno della partita non è consentito indossare colori, abiti, ecc. che possano essere legati ad altre squadre oltre alla squadra di casa e alla squadra ospite".

Antonio Conte è in piena emergenza, nell'ultima partita sono finiti ai box anche Politano e Rrahmani, che si aggiungono alla lunga lista di infortunati: dunque 3-4-2-1 con gli uomini contati. In porta Milinkovic-Savic, in difesa torna Buongiorno dal 1' per sostituire il kosovaro, accanto a lui Beukema e Juan Jesus. In cabina di regia l'ormai consolidata coppia Lobotka-McTominay, sugli esterni ancora confermati Di Lorenzo e Spinazzola. Va verso la seconda di fila da titolare Vergara nel ruolo di trequarti di destra, viste le condizioni non ottimali di Neres, invece a sinistra dovrebbe farcela Elmas che è alle prese con uno stato influenzale, altrimenti toccherà a Noa Lang che è in uscita sul mercato; il centravanti è Hojlund.

L'ultima gara ufficiale del Copenhagen risale al 13 dicembre scorso, ma i danesi nell'anno nuovo hanno disputato due amichevoli che danno qualche spunto sulla probabile formazione di Jacob Neestrup. Il sistema di gioco è il 4-4-2, in porta inamovibile Kotarski così come Suzuki, Pereira e Lopez in difesa, a completare uno tra Hatzidiakos e Meling. A centrocampo, accanto a Madsen nelle gare di Champions solitamente viene preferito il giovane Clem all'esperto Delaney; sugli esterni Larsson e poi ballottaggio Robert-Cornelius, se gioca quest'ultimo va a fare coppia in attacco con il 2008 Dadason, con Elyounoussi che si sposterebbe sulla corsia.

Il ritorno degli azzurri in Champions League non è andato come i tifosi speravano, solo 7 punti in sei partite e delle dure batoste come quelle ad Eindhoven e a Lisbona: gli ultimi due turni della league phase saranno quindi da dentro o fuori per il Napoli. Prima del Chelsea al Maradona ci sarà da volare in Danimarca e oggi alle ore 21:00 gli uomini di Antonio Conte affrontano il Copenhagen di Jacob Neestrup che è a pari punti nel maxi-girone e distante una sola posizione. In piena emergenza numerica, il Napoli deve giocare una sfida che ha tutta l'aria di uno spareggio: idealmente dovrebbero bastare una vittoria e un pari per andare ai play-off, di conseguenza battere i danesi permetterebbe di arrivare con due risultati su tre allo scontro con un avversario del calibro del Chelsea.

