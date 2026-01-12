Radio TN Da Roma, Carducci: "Mollato Raspadori! Da giorni non rispondeva ai giallorossi"

vedi letture

Alessandro Carducci, giornalista di ‘Vocegiallorossa.it’, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "La Roma sta cercando di chiudere due operazioni: Robinio Vaz e Donyell Malen. Su Raspadori? La Roma è stanca di aspettare già quattro giorni fa, siamo oltre qualsiasi tipo di stanchezza: la Roma ha un accordo con l'Atletico Madrid più o meno da capodanno. Poi la Roma ha parlato con il giocatore che non ha mai detto di no, ma avrebbe preferito un trasferimento a titolo definitivo: andare da Napoli a Madrid e poi tornare indietro come se fosse una sorta di fallimento, non era il massimo. Non voleva fare il 'pacco', il giocatore preso in prestito e rispedito al mittente dopo sei mesi, quindi avrebbe preferito una formula diversa, ma la Roma non può mettere soldi adesso per i soliti problemi con il Fair Play Finanziario.

Però ha fatto capire a Raspadori di avere piena fiducia in lui, perché nel contratto c'era anche una penale da pagare qualora non avesse riscattato il giocatore dall'Atletico Madrid. Insomma, c'erano diverse condizioni che avrebbero favorito il riscatto di Raspadori: la Roma era abbastanza fiduciosa e tranquilla fino al pomeriggio di ieri. Però Raspadori ha continuato a non rispondere, non ha detto di no ma non ha detto nemmeno di sì, nonostante Simeone abbia dimostrato con i fatti di non avere una considerazione altissima del giocatore. E da ieri poi si è diffusa la notizia dell'interessamento del Napoli, allora molti a Roma hanno cominciato a pensare: 'Non è che Raspadori sta tenendo la Roma in stand-by per aspettare il Napoli?'. Ovviamente ipotesi presa non benissimo nella capitale, non solo dai tifosi ma immaginiamo anche da Gasperini. Raspadori capitolo chiuso? È significativo che fino a ieri tutto taceva, e oggi improvvisamente - e abbiamo delle conferme - la Roma è molto vicina a prendere Robinio Vaz e sta trattando Malen".