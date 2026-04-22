Podcast De Paola: “Stagione del Napoli deludente, ma Conte la fa passare per un miracolo”

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Paolo De Paola, giornalista, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

"Mi sembra che sia iniziata la schermaglia solita di Conte quando magari gli sta un po' stretto il vestito, cioè la frase che ha detto su De Laurentiis: non mi interessa quello che dice il Presidente perché è libero di dire quello che vuole ma non gli rispondo pubblicamente ma privatamente, è un preludio a qualche cosa che cambierà, non so quando, non so in che tempi, non so in che modalità, però il primo segnale era partito dallo stesso De Laurentiis che in qualche modo aveva detto che l'unica destinazione che lui poteva in qualche modo accompagnare da parte di Conte era quella della nazionale, se ci fosse stato però come Presidente federale Malagò, io credo che magari questo scenario è ipotizzabile, non è da escludere per il futuro".

De Laurentiis ha detto che se Conte vuole andare via, che sia la nazionale o altrove, deve farglielo sapere in tempo utile.

"Conte non potrà mai dire una cosa del genere perché sono due abilissimi negli affari, non è che dobbiamo insegnare a De Laurentiis e a Conte come si trattano affari, ma Conte non porrà mai a una posizione di debolezza dicendo che se ci fosse la chiamata della nazionale lui andrebbe, lo ha detto nel senso pro forma, ma non dirà mai ufficialmente a Napoli aspetto la chiamata della nazionale perché chiaramente diventerebbe attaccabile contrattualmente e la sua posizione sarebbe una posizione di inferiorità, quindi è una partita a scacchi questa, bisogna vedere come finisce."

Chi al posto di Conte in caso di addio?

"Io credo che si orienterà su un profilo come Italiano, perché è un profilo che piace a De Laurentiis, già era stato accostato a Napoli da qualche tempo. Alternativa, non escluderei neanche Allegri, perché non so quanto Allegri potrà rimanere al Milan, dipenderà un po' da come terminerà la stagione del Milan, perché c'è differenza tra secondo, terzo e quarto posto e credo che questa situazione sia ancora in formazione. Certamente oltre a Italiano ci possono essere altri nomi, anche oltre ad Allegri."

Perché Conte di solito dopo due anni va via?

"Ma guarda, rispetto a Conte c'è una narrazione che è la narrazione di Conte e poi la narrazione di quelli che non vogliono disturbare Conte. Mi permetto di dire questo, perché se mi chiedete com'è quest'anno del Napoli, io vi dico che non è assolutamente sufficiente per me. Invece la narrazione di Conte, di chi è vicino a Conte, di chi sostiene Conte, dice: per carità ha fatto un miracolo già portandolo al secondo posto con tutti questi infortuni. Io invece non la giudico positivamente perché Conte era atteso a un impegno fondamentale in quest'anno, cioè far bene in Champions, ha fatto malissimo in Champions. Gli infortuni hanno pesato, certo, però anche al di fuori degli infortuni il Napoli non sta esaltando. I famosi Fab Four non stanno funzionando. Alcuni acquisti di mercato voluti da Conte sono stati bocciati, tra questi sicuramente Lang e Lucca. Anche sulle responsabilità mediche, preparatorie e sugli infortuni noi non siamo sicuri al 100% che Conte non abbia le sue responsabilità. Per me questa è una stagione in chiaroscuro, quindi è una stagione deludente quella del Napoli di quest'anno."