Calciomercato Napoli, spunta Trossard dell’Arsenal! Vuole raggiungere De Bruyne: le cifre

vedi letture

Il futuro di Leandro Trossard sembra sempre più lontano dall’Arsenal. L’attaccante belga, 31 anni, entrerà infatti nell’ultimo anno di contratto

Il futuro di Leandro Trossard sembra sempre più lontano dall’Arsenal. L’attaccante belga, 31 anni, entrerà infatti nell’ultimo anno di contratto la prossima estate e, nonostante il recente adeguamento salariale, la sua permanenza a Londra appare tutt’altro che scontata. In questa stagione ha trovato spazio con una certa continuità sotto la guida di Mikel Arteta, collezionando 44 presenze complessive, con 7 gol e 9 assist, ma il suo rendimento offensivo non ha pienamente convinto. Con i Gunners pronti a intervenire sul mercato per rinforzare la corsia sinistra, anche il futuro di Gabriel Martinelli è in discussione e Trossard potrebbe diventare uno dei sacrificabili per fare cassa.

Il Napoli in pole, ma attenzione alla concorrenza

In questo scenario si inserisce con forza il Napoli, che secondo quanto riportato da FootballTransfers sarebbe il club più interessato al belga. I partenopei stanno cercando rinforzi offensivi e avrebbero inserito Trossard in cima alla lista, pronti a investire fino a 18 milioni di euro per assicurarselo, una cifra considerata vantaggiosa rispetto ai 24 milioni spesi dall’Arsenal nel 2023. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe intrigato dall’idea di un’esperienza in Serie A, anche per la possibilità di avere un ruolo centrale in un progetto ambizioso come quello azzurro e, soprattutto, di ritrovare il connazionale Kevin De Bruyne. Secondo le indiscrezioni, proprio questa prospettiva renderebbe Napoli una destinazione particolarmente gradita per l’attaccante. Tuttavia, non manca la concorrenza: anche l’Inter e altri club europei starebbero monitorando la situazione, pur con i partenopei che al momento restano in pole position per la corsa al belga.