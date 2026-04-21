Ufficiale
Castel Volturno, torna Neres! Proseguirà la riatletizzazione: il report della seduta odierna
TuttoNapoli.net
Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.
In vista di Napoli-Cremonese, anticipo della 34ª giornta di campionato, in programma venerdì 24 aprile alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.
Di seguito il report pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica. David Neres è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione".
Pubblicità
In primo piano
UfficialeCastel Volturno, torna Neres! Proseguirà la riatletizzazione: il report della seduta odierna
Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
Le più lette
3 Serate milanesi con escort e droga, circa 70 calciatori coinvolti: tra questi tesserati di 5 club di A
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
UfficialeCastel Volturno, torna Neres! Proseguirà la riatletizzazione: il report della seduta odierna
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com