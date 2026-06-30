Podcast Da Dimaro, Decarli: "Vi racconto le novità per questo ritiro. Sulle amichevoli..."

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Diego De Carli a Radio Tutto Napoli si sofferma sul prossimo ritiro del Napoli in Trentino.

Diego Decarli, responsabile della comunicazione del ritiro del Napoli in Trentino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Stiamo lavorando agli ultimi dettagli. La squadra arriverà il 17 luglio e resterà fino al 27. Oltre agli allenamenti, alle amichevoli e alle tre presentazioni in piazza, quest'anno abbiamo voluto dedicare grande attenzione alle famiglie e ai tifosi che raggiungeranno Dimaro da tutto il mondo. Ci saranno spettacoli di cabaret, musica partenopea e una grande novità: quattro proiezioni serali di film in piazza Madonna della Pace. Il primo sarà Odissea, che uscirà nelle sale italiane appena due giorni prima. Stiamo anche lavorando per riuscire a trasmettere la finale del Mondiale."

Ci saranno novità anche per assistere agli allenamenti?

"Sì, ed è una novità molto importante. Attraverso una pagina dedicata sul sito del Napoli sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto per assistere agli allenamenti mattutini e pomeridiani. L'ingresso resterà gratuito, ma questa procedura ci consentirà di evitare lunghe code e sovraffollamenti. Parliamo di un paese di appena mille abitanti con uno stadio che sarà portato a 2.500 posti. Per rendere l'idea, è come se il Maradona ospitasse cinque milioni di persone. Cerchiamo sempre di organizzare tutto nel migliore dei modi."

Come sarà allestita l'area attorno allo stadio?

"Lo stadio si presenterà in condizioni perfette. Nell'area della Ski.it Arena sorgerà il village con lo store ufficiale, un'area food e soprattutto una nuova installazione dedicata ai cento anni del Napoli, una sorta di museo con trofei, maglie storiche e contenuti interattivi che racconteranno la storia del club. Per chi ama anche il territorio, ricordo inoltre la mostra dedicata a Banksy e Kandinsky al Castello del Buonconsiglio: un'altra opportunità per chi trascorrerà qualche giorno in Val di Sole."

Dopo quindici anni, quanto è speciale il rapporto tra Dimaro e il Napoli?

"È un legame ormai consolidato. Dopo quindici anni si passa dal fidanzamento al matrimonio. In questo periodo sono nate tante amicizie e rapporti profondi tra la Val di Sole e Napoli. Il ritiro rappresenta un'occasione unica per unire la passione per il Napoli alla scoperta del nostro territorio: montagne, rifugi, fiumi, rafting, pista ciclabile, terme. Abbiamo un'offerta capace di soddisfare tutti, soprattutto le famiglie con bambini che cercano una vacanza da vivere insieme ai propri beniamini."

Continueranno gli incontri tra calciatori e tifosi?

"Assolutamente sì. Lo scorso anno abbiamo introdotto la prenotazione anche per le sessioni di autografi e foto con i giocatori, proprio per gestire al meglio l'enorme entusiasmo dei tifosi del Napoli. Anche quest'anno sarà così: attendiamo soltanto gli ultimi dettagli dal club per attivare il sistema di iscrizione. Per quanto riguarda Allegri, è difficile prevedere come gestirà il rapporto con il pubblico. Ogni allenatore ha il proprio stile, ma in questi anni con il Napoli si sono sempre creati momenti di grande vicinanza tra squadra e tifosi."

Ci sono novità sulle amichevoli?

"L'unica certezza è che saranno due e non contro squadre internazionali. Per il resto molto dipenderà dalle indicazioni di Allegri e del suo staff. Queste partite hanno soprattutto un valore simbolico: rappresentano il primo contatto tra squadra e tifosi, ma sono anche un'occasione importante per l'allenatore, che comincia a valutare il gruppo in vista della seconda parte della preparazione, quando arriveranno test di livello internazionale prima dell'inizio del campionato."