Ultim'ora Allegri-Napoli, ora ci siamo davvero! CdS: firmata la risoluzione col Milan!

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Massimiliano Allegri ha risolto il contratto con il Milan: oggi c'è stata la firma. E ora ne deve mettere un'altra sul contratto col Napoli.

L'ultimo ostacolo burocratico è stato superato e adesso la strada è completamente libera. Massimiliano Allegri ha infatti risolto il contratto che lo legava al Milan e può prepararsi a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. A riferirlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione online. Il tecnico livornese era ancora vincolato ai rossoneri da un accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2027. La risoluzione, arrivata nella serata di lunedì 29 giugno, rappresentava l'ultimo passaggio necessario prima della firma con il club di Aurelio De Laurentiis. L'intesa tra Allegri e il Napoli, infatti, è stata raggiunta ormai da tempo.

Allegri-Napoli, accordo triennale: ora può firmare

L'ex allenatore della Juventus è atteso dalla sottoscrizione di un contratto fino al 2029, destinato a sancire ufficialmente l'inizio della sua nuova avventura in azzurro. Nel frattempo, il tecnico ha già iniziato a lavorare dietro le quinte insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, condividendo strategie e obiettivi per il mercato estivo e per la costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione.