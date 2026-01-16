Podcast En-Nesyri-Napoli, Mpasinkatu: "Perfetto per Conte, ha carattere e qualità uniche!"

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, grande esperto di calcio africano, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"En-Nesyri accostato al Napoli? Parliamo di uno dei giocatori più forti tra gli attaccanti in Marocco. Un giocatore fisico, tecnico, completo, bravo a difendere palla, che vede la porta e che ha fatto molto bene al Siviglia e che ora si sta ripetendo in Turchia. In più ha garra, ha carattere, sarebbe perfetto per Conte anche da questo punto di vista. Ha personalità, si vede nel momento del bisogno.

Perché il Fenerbahce vuole cederlo? Non ha legato molto con l'allenatore ma comunque ha fatto bene e anche dopo la sua Coppa d'Africa da protagonista il suo club vuole approfittarne per cederlo a condizioni vantaggiose. Il Napoli però deve stare attento alla concorrenza perché il giocatore piace anche in Premier League.

Lookman? Non parlerei del carattere, i giocatori forti sono forti sempre e lui è uno che fa la differenza e al Napoli ci starebbe benissimo".