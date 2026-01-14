Podcast Forgione: "Da evitare l'errore fatto col Verona, non si vince senza sforzarsi!"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto a Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android) parlando anche della sfida di quest'oggi col Parma.

Come arriva il Napoli alla partita contro il Parma? “Con un grande bagaglio di fiducia e di morale acquisito nella partita di Milano. È fondamentalmente la squadra che è uscita moralmente vincitrice dall'incontro, perché ha mostrato grande capacità di resistere a tutte le avversità fuori dal campo, dentro al campo e quindi ha mostrato di avere gli attributi giusti per poter resistere in vetta alla classifica e lottare contro l'Inter fino alla fine del campionato. Ci arriva sicuramente con la voglia di non fare quello che ha fatto con il Verona”.

C’è il Parma: che tipo di gara deve fare il Napoli? “Deve fare tesoro del fatto che non si può affrontare una partita abbordabile senza la giusta testa. Contro il Verona il Napoli ha pensato di vincerla senza sforzarsi troppo perché aveva l’Inter nella testa. Oggi non ce l’ha più. Il Napoli deve fare assolutamente tre punti. Il calendario dell’Inter è abbordabile e non bisogna perdere terreno: quei due punti col Verona pesano tantissimo”.

Ti aspetti scossoni in vetta alla classifica? “Le squadre davanti difficilmente si fermeranno. Si è aggiunta anche la Juventus, ma queste rincorse prima o poi hanno un contraccolpo. Chi perde punti come ha fatto il Napoli col Verona commette un peccato capitale. Forse il Milan è la squadra che rischia di più contro il Como, è una partita molto delicata”.

Se potessi fare una domanda verso Napoli-Parma, quale sarebbe? “Gli chiederei come pensa di risolvere la questione degli infortuni e dei rinforzi mancati, visto che il mercato è bloccato. In questo momento il Napoli sta facendo un po’ le nozze con i fichi secchi. Vorrei capire come pensa di gestire questa fase fino a quando la rosa non sarà completa”.