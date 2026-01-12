Podcast Forgione: "Ma quale Akanji?! È Hojlund il miglior acquisto dell'estate"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Akanji per molti è valutato il miglior acquisto di quest'estate, è stato a duello con Hojlund che ha messo in difficoltà lo svizzero: "Abbiamo avuto ragione anche su questo, visto che abbiamo considerato Hojlund il miglior acquisto di quest'estate. Ha dato dimostrazione di grande qualità. Resto dell'idea - e questa partita l'ha dimostrato - che il miglior acquisto di questa stagione è stato Hojlund e lo sta ampiamente dimostrando".

Si esagera a dire che tra Hojlund e Lautaro Martinez in questo momento si può tenere il danese? "È un dato di fatto che Lautaro nei big match viene sempre a mancare, è solare questa cosa, è fattuale, quindi non è che la stiamo dicendo noi qui. Ne parlano tutti e ogni volta che si presenta un big match Lautaro non c'è. E viceversa invece io ho visto Hojlund molto presente, veramente uno spauracchio per la difesa avversaria, quindi sta crescendo enormemente e certamente il margine di miglioramento è nettamente più ampio. Io credo che Lautaro questo è e questo resterà, Hojlund invece crescerà. Quindi volendo essere di parte, io non credo che questo è il discorso da farsi, ma qui è una valutazione oggettiva su quello che sta accadendo e che vediamo sotto i nostri occhi. Quindi Lautaro ha fatto quello che ha fatto, ha fatto anche una carriera importante nell'Inter in termini di realizzazioni, però poi c'ha queste pecche che non gli consentono di fare la differenza. Abbiamo sostanzialmente evidenziato quello che è il difetto di Lautaro che ormai è non limabile, poi il resto è sotto gli occhi di tutti".