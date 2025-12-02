Radio TN Forgione: "Rivalità Roma-Napoli? Parla la storia, i romanisti ruppero gemellaggio..."

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli nel corso di 'NapoliTalk' per commentare Roma-Napoli 0-1 e tutto il contorno storico della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ogni volta c'è astio in questi incontri con la Roma: "La vicinanza è un bene, ma nel paese dei campanili e dei comuni come l'Italia, la vicinanza genera rivalità e non concorrenza, perché è diverso: la concorrenza è positiva invece la rivalità diventa qualcosa di negativa. Ne sanno qualcosa interisti e juventini. C'è una rivalità anche tra Napoli e Roma, magari di second'ordine perché sono squadre che hanno vinto di meno: il Napoli sta spezzando l'egemonia del Nord, la Roma vorrebbe agganciarsi ma non ci è ancora riuscita. La storia del calcio italiano parla, io guardo sempre la storia: finché la Roma provava a vincere e ce l'ha fatta nell'82, i tifosi napoletani erano ben contenti di questa bandiera del Sud, di cui la Roma fa parte in pieno. Il gemellaggio è corso in maniera ineccepibile con feste enormi. Poi, quando si sono invertiti i ruoli con l'arrivo di Maradona, la Roma ha ceduto la bandiera del Sud e ai romanisti non è piaciuta. Aggiungete che Bruno Giordano, la bandiera laziale in quel momento lì, andava al Napoli... il gemellaggio fu rotto proprio per questo. Il gesto di Bagni dell'ombrello è plateale ma non è un gesto che piove dal cielo, ma già per tutta la partita non c'era stato il gemellaggio, si era spezzato già nella partita precedente per volontà dei romanisti".

Poi, prosegue: "Devo arrivare anche all'ottobre dell'89 che è un momento cruciale in cui viene introdotto nel Codice di Giustizia Sportiva la discriminazione territoriale. Questo avviene proprio in un weekend particolare: c'era stato un omicidio di un africano a Castel Volturno, fu organizzato un mega corteo a Roma, una fiumana di gente per manifestare contro il razzismo in Italia. Il giorno dopo, la Roma era al Flaminio non all'Olimpico, i romanisti vomitarono razzismo contro i napoletani. Fu uno scandalo enorme, io posso raccontarlo perché l'ho vissuto in prima persona. In quell'occasione la dicitura 'discriminazione territoriale', che era una dicitura edulcorata per non dire razzismo, fu inserita nel Codice di Giustizia Sportiva. Vuol dire che quelle partite hanno segnato un'acrimonia tra romanisti e napoletani, sappiamo quello che è successo con Ciro Esposito ed è inutile stare qui a raccontarlo. Credo che difficilmente si ritornerà ai momenti in cui la Roma lottava per lo Scudetto".

È nata Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in qualsiasi momento in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche comodamente sulle Smart Tv Android.