Podcast CdS, Salvione: "Lukaku-Hojlund una possibilità, ma passaggio al 3-5-2 solo in un caso"

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Real Madrid su Allegri? Quando si muovono i grandi club è inevitabile che possa innescarsi un effetto domino. Il Real Madrid, che sta vivendo qualche difficoltà, sta tornando a pensare ad Allegri, un allenatore che è sempre piaciuto a Florentino Pérez. È chiaro che movimenti di questo tipo possono aprire scenari anche in Italia, ma da qui a dire che Conte possa andare al Milan ce ne passa. Conte ha ancora un anno di contratto e credo che, come già accaduto la scorsa stagione, il futuro verrà deciso nel confronto finale con De Laurentiis”.

Venerdì al Maradona arriva il Torino di D’Aversa, che ha esordito battendo la Lazio. Che partita ti aspetti?

“Mi aspetto una squadra rimotivata dal cambio in panchina e dalla vittoria all’esordio. D’Aversa è anche molto amico di Conte e torneranno con un attacco pesante con Zapata e Simeone. Proprio Simeone, che torna per la prima volta da avversario dopo lo scudetto, vivrà sicuramente un’emozione forte. Il Torino è una squadra rivitalizzata e sarà una partita complicata”.

Lobotka non dovrebbe esserci: come immagini il centrocampo del Napoli?

“Non vedo grandi sorprese. Anguissa e De Bruyne potrebbero al massimo andare in panchina, ma difficilmente partiranno titolari. Mi aspetto quindi, salvo novità, la coppia Gilmour-Elmas. È una soluzione inedita e anche difficile da pronosticare a inizio stagione, ma credo sia inevitabile viste le assenze”.

Gli infortuni hanno segnato tutta la stagione. Quanto hanno inciso?

“È stato un susseguirsi incredibile, con una frequenza spaventosa. Credo che questo sia il vero motivo per cui ricorderemo questa stagione del Napoli. Mi auguro che a fine anno si faccia una riflessione approfondita per capire cosa non ha funzionato e per evitare che una situazione del genere si ripeta”.

Il futuro di Conte: una volta centrata la Champions se ne parlerà subito o bisognerà aspettare la fine del campionato?

“Se devo fare un pronostico, pubblicamente se ne parlerà solo a fine stagione. Anche se il Napoli dovesse blindare presto la Champions, non mi aspetto chiarimenti immediati. Probabilmente ci saranno confronti privati tra Conte e De Laurentiis, ma l’argomento verrà affrontato apertamente solo a campionato concluso, un po’ come è successo l’anno scorso”.

Il gol di Lukaku a Verona può aprire la strada a un attacco a due con Hojlund?

“È una possibilità, ma dipende molto dal centrocampo. Il passaggio al 3-5-2 o al 3-4-1-2 diventa praticabile solo se Conte avrà tutti gli uomini a disposizione: Anguissa, McTominay, Lobotka, De Bruyne e Gilmour. Senza questi giocatori è difficile cambiare assetto. Secondo me Conte ci sta pensando, ma prima aspetta di riavere il centrocampo al completo”.

In prospettiva futura: Antonio Vergara può restare centrale nel progetto o diventare una pedina di mercato?

“Non credo che il suo futuro sia lontano da Napoli. È un giocatore del vivaio, utile anche per le liste, e ha dimostrato di potersi giocare il posto da titolare. È attenzionato anche dalla Nazionale. Piuttosto lo vedo stabilmente nelle rotazioni del Napoli del futuro”.

Ultimo dubbio: in porta chi giocherà contro il Torino tra Meret e Milinkovic-Savic?

“Quando hai due portieri di questo livello il problema è relativo. Conte li può alternare anche in base alle caratteristiche degli avversari. Milinkovic-Savic, ad esempio, è molto bravo con i piedi e può essere preferito contro squadre che pressano alto. Vedremo quale sarà la scelta per venerdì”.