Podcast L'iniziativa di Pirozzi: “Raccolta firme per intitolare Piazzale Tecchio ad Ascarelli”

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Il noto giornalista e scrittore, Nico Pirozzi, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: “Io sono autore di due volumi: uno sulla famiglia Ascarelli e l’altro dedicato in particolare a Giorgio Ascarelli, il visionario che inventò il Napoli. La storia degli Ascarelli rappresenta quell’immagine positiva di Napoli di cui la città avrebbe bisogno. Giorgio Ascarelli è stato colui che regalò, letteralmente di tasca propria, il primo stadio da 20.000 posti all’attuale Circolo del Remo e della Vela, situato a Santa Lucia, e donò anche la sede. Ai ragazzi in difficoltà donò interi padiglioni attraverso la sua azienda, una realtà industriale che negli anni ’20 dava lavoro a 400 persone garantendo tutti i diritti. Giorgio Ascarelli, sotto molti aspetti, è stato un antesignano di Adriano Olivetti: Adriano Olivetti è ricordato da tutti, Giorgio Ascarelli no. E purtroppo, a non ricordarlo è la sua stessa Napoli. Ritengo doveroso che la città dedichi a lui il luogo simbolo del calcio, soprattutto quest’anno, che ricorre il centenario della fondazione del Napoli, squadra di cui è stato il primo presidente”.

Puoi spiegare meglio la questione della piazza intitolata a Vincenzo Tecchio? “Attualmente la piazza porta il nome di Vincenzo Tecchio, una scelta già molto controversa, visto il suo trascorso discutibile. Noi stiamo promuovendo una raccolta firme sulla piattaforma Change.org, con l’obiettivo di arrivare entro fine anno a far intitolare questa piazza a chi ne merita veramente il riconoscimento, cioè Giorgio Ascarelli. Credo che con l’impegno dei tifosi del Napoli, questa battaglia possa avere successo, superando eventuali ostacoli di chi non vorrebbe questo riconoscimento”.

Ci puoi dare qualche anticipazione sulla mostra dedicata agli Ascarelli? “In occasione del Maggio dei Monumenti, sarà allestita una mostra fotografica intitolata Ascarelli, un nome, una storia lunga 150 anni. Saranno esposti 40 pannelli che raccontano la storia di Giorgio Ascarelli, della sua famiglia e del percorso che ha portato alla fondazione del Napoli. La mostra sarà visitabile per tutto il mese di maggio con ingresso gratuito presso la Fondazione Banco Napoli, in via dei Tribunali.”

Quanto sei legato al Napoli, Nico? “Moltissimo. Mio figlio è nato a Napoli, e io e la mia famiglia siamo tifosi del Napoli, quindi credo che questo legame durerà sempre”.