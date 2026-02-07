Podcast Le pagelle di Caporale: "Buongiorno da 3! A Hojlund 7 ma non è il migliore in campo..."

vedi letture

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Genoa-Napoli con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Meret 6,5 - perché quando è stato chiamato in causa è stato perfetto, sull'occasione del rigore è stato più furbo Vitinha che lui ingenuo e il rigore è stato scaturito da quel retropassaggio avventato di Buongiorno. Rrahmani 6,5 - è stato il migliore dei tre di difesa, c'è stato sempre anche nel finale convulso, lui è stato il simbolo di questa tenuta difensiva che è aggravata da alcuni errori individuali. Buongiorno 3 - non deve suonare come un atto di accusa o una bocciatura, purtroppo ci sono nel calcio degli errori, ci auguriamo di non vederli così marchiani come quest'oggi. Il voto più basso di solito per me è un 4, però è la somma di questi errori che si protrae da un po' di tempo, soprattutto il secondo mi è sembrato clamoroso: è imperdonabile perché sei in possesso di palla, sei lento e sei poco reattivo, è un regalissimo. Ha fatto bene Conte a tirarlo fuori perché era in corto circuito il giocatore, poi ci dovrà lavorare un po' sulla testa. Juan Jesus 5 - io tengo molto all'aspetto di non prendere cartellini ingenui e gratuiti. Il secondo ci sta, è un gesto istintivo che posso anche capire, ma il primo è a gioco fermo, prendersi il cartellino per un comportamento antisportivo è un altro regalo. Avrebbe meritato ampiamente la sufficienza ma gli devo dare 5 per questo cartellino.

Gutierrez 5 - non mi è piaciuto questa volta, oggi a parte il tiro dove ha perso il tempo, non mi è piaciuto nel complesso, ha avuto delle difficoltà. Spinazzola 6,5 - è stato assolutamente in ripresa rispetto alle ultime partite dove era in difficoltà fisica. Partita pulita la sua, buona tenuta atletica, una sufficienza piena se la merita. Lobotka 7,5 e McTominay 7,5 - i due centrocampisti migliori in campo ex aequo. McTominay ha fatto un gol ed è entrato nell'altro gol, ha giocato solo un tempo ma è stato determinante. Lobotka è stato il metronomo del Napoli, sembrava avere in mano il joystick della squadra, come un maestro d'orchestra ha dettato tutti i tempi. Era dovunque e dava tranquillità alla squadra. Elmas 6,5 - non possiamo mettergli di meno, è un altro giocatore che vale per due, oggi avrebbe fatto anche il terzino se ci fosse servito. Insieme a Lobotka ha comunque fatto una cerniera di centrocampo che non ha sofferto le folate offensive del Genoa. Assolutamente da premiare per il rendimento, arriverà anche il gol. Vergara 6 - decisivo per il rigore, ma se ti devo dire che mi è piaciuto, no. Sulla parte tecnica ha sbagliato molti passaggi ed era da 5, sul piano del carattere e della voglia che ci ha messo era da 6,5... poi si è procurato il rigore e facendo la media gli metto 6. Forse oggi il Genoa aveva trovato in Vergara l'uomo da controllare in maniera più attenta. Hojlund 7 - ha fatto due gol, ma spero che il Napoli cambi rigorista perché due rigori ha tirato: uno se l'è fatto parare mentre oggi ci è andata bene con il portiere del Genoa. Oggi Bijlow è stato il nostro dodicesimo giocatore, sui primi due gol ha delle colpe e il rigore era più un rigore sbagliato che un rigore tirato bene. Se oggi avesse fallito il rigore Hojlund, altro che 7 in pagella da parte di tutti... Ma alla fine la generosità c'è, la doppietta pure, oggi si è fatto sentire. La battuta del rigore è un giudizio per il futuro, per dire valutiamo che magari in squadra abbiamo rigoristi migliori di Hojlund. Giovane s.v. - è entrato, ha giocato un paio di palloni e poi si è trovato immerso in un momento di baraonda. Ha avuto poco tempo e poche palle per essere giudicato. Beukema 6 - ha giocato pochi minuti ma ha dato ordine alla difesa, si è messo lì e si è adeguato al momento, giocando semplice e senza fare strafalcioni. Olivera 6 - sufficienza piena, è entrato bene e ha dato il suo contributo. Conte 7 - sette pieno perché la prestazione di oggi è lo specchio del suo allenatore, e non aggiungo altro".