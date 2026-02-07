Sosa: "Il gol non deve condizionarci. Giocando così non lotti per lo Scudetto"

Sosa: "Il gol non deve condizionarci. Giocando così non lotti per lo Scudetto"
Oggi alle 20:50Le Interviste
di Davide Baratto

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così Genoa-Napoli 2-3: "Devo essere obiettivo, il gol non può farci cambiare idea sulla prestazione del Napoli. 3 punti per l’obiettivo Champions perché giocando così per lo Scudetto non vai a competere. Non dobbiamo farci condizionare".