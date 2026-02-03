Podcast Lo Monaco: "Infortuni? Non è solo il calendario: si verifichi preparazione e carichi di lavoro"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Sono molto scettico sul mercato del Napoli, sia quello estivo sia su come si sono mossi ora. Mi dovete spiegare: Vergara che ti scoppia in mano e che è sicuramente da valorizzare, che c'entra andare a spendere 20 milioni per Giovane? Che c'entra?! Investimento per il futuro? E perché Vergara cos'è? Anzi, lo consideriamo a torto un giovane quando un giovane non è, è un 2003, ha già due campionati di B e uno di C sulle spalle. Qua in Italia abbiamo un modo di atteggiarci e di considerare le cose, che non esiste, non esiste. Non capisco come una società che si ritrova Vergara possa andare a spendere 20 milioni che si aggiungono a tutti quelli spesi in estate.

Giovane è tutto da verificare. Intanto è un ibrido, nel senso che è un trequarti che difficilmente può fare l'attaccante, perché non ha la forma mentis dell'esterno d'attacco. È uno che gioca alla brasiliana, ha un po' la briglia sciolta. Quando ha la palla ha qualità tecniche notevoli. Ma è da verificare. Ragazzi, Vergara è tutto un altro mondo! Vergara ha gamba, Vergara strappa! Al di là della qualità tecnica che ha e delle intuizioni, Vergara strappa e si sacrifica! Spesso e volentieri lo si vede andare all'indietro a interrompere azioni offensive avversarie, è un giocatore che ha anche qualità fisiche. Io me lo ritrovo e poi che faccio: gioca uno o gioca l'altro? Io il ragazzo ce l'ho lì, ma perché devo fare un'operazione di un giocatore che in qualche modo ne ricalca ruolo, caratteristiche, e spendere 20 milioni?! 20 milioni non sono noccioline, li riservo in un altro ruolo se proprio devo farlo. È vero che il Napoli ha questa caterva di infortuni e anche quello va verificato, perché non è possibile... Anche i traumi violenti come quello di Di Lorenzo sono figli di situazioni fisiche: il Napoli ne ha troppe, ne stanno succedendo troppe. E non si possono giustificare solo con tutti gli impegni ravvicinati: bisogna che si guardi bene qualcosa a livello di preparazione e di lavoro".