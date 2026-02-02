Podcast Soviero punge Meret: "Ogni volta che ha avuto concorrenza, non ha mai giocato"

Che tipo di portiere è tornato Meret e come vedi il ballottaggio?

"Il ballottaggio fa sempre bene, alza l’attenzione e il livello. Meret ha fatto una buona prestazione e una grande parata, ma sul ruolo di titolare credo che il campo abbia già parlato e che l’allenatore abbia capito. Secondo me, quando rientrerà, giocherà Milinković. È una scelta già fatta".

Milinković è superiore a Meret per personalità e rendimento tra i pali?

"Sulla personalità non ci sono dubbi. Dal punto di vista tecnico puro, Meret ha qualcosa in più tra i pali, ma il Napoli cercava un portiere con caratteristiche diverse. Altrimenti non avrebbe preso Milinković come possibile titolare".

Quanto conta oggi il gioco con i piedi per un portiere?

"Conta tantissimo. Milinković è stato preso anche per questo: ha personalità e qualità nel gioco con i piedi. Meret tra i pali è innegabilmente forte, ma nel calcio moderno certe lacune diventano difetti".

A fine stagione è giusto pensare alla cessione di Meret?

"Se il Napoli ha due portieri titolari, Meret potrebbe chiedere di andare via. Però bisogna capire se c’è qualcuno disposto a prenderlo. Ricordo che è andato in scadenza e non ha trovato subito un’altra squadra: vuol dire che il contesto Napoli ha un peso".

Sul gol di Vergara nato da un lancio di Meret?

"Per le statistiche è un assist, per il fantacalcio pure, ma non lo chiamerei un vero assist. Se iniziamo a considerarli tali, dobbiamo rivedere il concetto stesso di assist".

Conte cosa chiede oggi al suo portiere?

"Chiede un certo tipo di calcio: lancio lungo, profondità, ma anche tranquillità di gioco. Meret non ha un grande calcio né grande sicurezza nel passaggio, che nel calcio moderno è un limite, anche se come portiere puro non gli si può dire nulla".

Se fossi l’allenatore del Napoli, chi schiereresti?

"Milinković. Ogni volta che Meret ha avuto concorrenza di pari livello, non ha mai giocato. Quattro allenatori hanno sempre preferito altri. Un motivo ci sarà".