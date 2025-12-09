Radio TN Lucca-Milan, da Milano: "Manovre dell'agente, ma ADL lo da alla diretta rivale?"

vedi letture

Antonello Gioia, giornalista di MilanNews, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Lucca piace al Milan? Non è un'idea del Milan ma è la classica mossa degli agenti di proporre il giocatore in squadre che hanno necessità di un attaccante, come il Milan. Certo con il ritorno di Lukaku il minutaggio potrebbe scendere ulteriormente e quindi ci sta che l'agente che fa soprattutto gli interessi del giocatore provi a guardarsi attorno. L'operazione è comunque complicata, non credo che il Napoli voglia fare un favore ai rossoneri dandogli un giocatore che potrebbe servire ad Allegri e non credo neppure che il Milan possa pensare di spendere 30-35 milioni per Lucca".

"Milan da Scudetto? Le similitudini col Napoli dell'anno scorso sono tante, come la sconfitta alla prima giornata, l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio agli ottavi all'Olimpico. I paragoni sono tante ma sono tante anche le variabili, se l'Inter esce a febbraio in Champions che succede? Diventerebbe seria candidata allo scudetto. Avrebbe un'autostrada per il campionato. Per il Milan come rosa è inferiore, magari se la gioca come undici titolare. Poi ha un organico corto. Leao? Non penso possa recuperare per la Supercoppa".