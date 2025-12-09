Ultim'ora

Occhio a Lucca, Sky: "Può partire a gennaio, piace a due club italiani"

Occhio a Lucca, Sky: "Può partire a gennaio, piace a due club italiani"TuttoNapoli.net
Lorenzo Lucca potrebbe essere uno degli uomini mercato nella sessione invernale. L'ex Udinese, secondo la redazione di Sky Sport, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, mese in cui gli azzurri andranno alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L'attaccante di Moncalieri può essere un'idea di mercato in Italia per le due squadre che nella prossima sessione andranno a caccia di un centravanti: Milan e Roma.

Per i rossoneri l'acquisto di un attaccante è legato all'uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l'agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l'arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri.