Ultim'ora
Occhio a Lucca, Sky: "Può partire a gennaio, piace a due club italiani"
TuttoNapoli.net
Lorenzo Lucca potrebbe essere uno degli uomini mercato nella sessione invernale. L'ex Udinese, secondo la redazione di Sky Sport, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, mese in cui gli azzurri andranno alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L'attaccante di Moncalieri può essere un'idea di mercato in Italia per le due squadre che nella prossima sessione andranno a caccia di un centravanti: Milan e Roma.
Per i rossoneri l'acquisto di un attaccante è legato all'uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l'agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l'arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Da 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com